Для трех аэропортов Москвы ввели ограничения

Аэропорты Домодедово и Жуковский были временно закрыты, сообщили в Росавиации. Они не принимают и не выпускают самолеты.

Для аэропорта Внуково ввели частичные ограничения: прием и выпуск рейсов проходит по согласованию с «соответствующими органами».

Меры приняли для обеспечения безопасности полетов, заявили в Росавиации. В регионах такие ограничения обычно вводят из-за опасности атаки БПЛА. Власти Москвы и Московской области об ударах по региону ночью не сообщали.