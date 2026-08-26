На премии «Патриоты России» в Тюмени отметили 18 проектов

В Тюмени завершился первый форум волонтеров специальной военной операции (СВО) «Патриоты России», кульминацией которого стало награждение победителей одноименной премии, сообщил в своем Telegram-канале полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога (справа)

Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги Артем Жога (справа)

Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги

На премию претендовал 251 проект из 41 региона, но победителями стали 18 проектов в семи номинациях. «Среди них — пензенский спектакль "На выписку" Натальи Назаровой, проект "Мой папа "Кадар" Надежды Алаганчаковой из Якутии, серовские студенты из Свердловской области, акция "Лоскутное одеяло Победы" из Тюменской области, "Башкирский батальон" и проект "Жизнь за двоих" для родителей погибших бойцов»,— рассказал Артем Жога. Он подчеркнул, что каждый участник премии и форума является героем тыла, который приносит максимальную пользу фронту и российскому обществу.

Форум «Патриоты России» произошел от мероприятий «Патриоты Урала», инициированных Артемом Жогой. В начале 2026 года Владимир Путин оценил вовлеченность волонтеров и поручил сделать событие всероссийским, в связи с чем форум проходил в новом статусе и с новым названием. Онлайн-часть мероприятия состоялась 22-24 августа, 25 августа оно прошло очно в Тюмени.

Участие в очной части «Патриотов России» приняли свыше 500 человек из 48 регионов России. Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор открыли форум. Полпред зачитал правительственную телеграмму от президента России, в которой Владимир Путин поприветствовал участников.

Ирина Пичурина