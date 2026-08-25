В Тюмени открылся форум волонтеров СВО «Патриоты России»

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор открыли в Тюмени первый всероссийский форум волонтеров специальной военной операции (СВО) «Патриоты России», сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Артем Жога зачитал правительственную телеграмму от президента России. В приветственном сообщении Владимир Путин отметил, что форум собрал всех, кто подает достойный пример активной гражданской, жизненной позиции и посвящает себя помощи участникам СВО — лечению и реабилитации, решению юридических проблем, содействию в открытии бизнеса, получении новой профессии и трудоустройстве.

«Все ваши проекты, ваш личный пример — служат воспитанию подрастающего поколения на незыблемых духовно-нравственных и патриотических ценностях. Уверен, что форум пройдет в атмосфере взаимопонимания, будет содействовать обмену лучшим опытом и практическими наработками, а его решения — воплотятся в реальные дела и начинания. Желаю вам успехов!»,— сказал глава государства.

Форум «Патриоты России» произошел от мероприятий «Патриоты Урала», инициированных Артемом Жогой. В начале 2026 года Владимир Путин оценил вовлеченность волонтеров и поручил сделать событие всероссийским, в связи с чем форум проходит в новом статусе и с новым названием. Онлайн-часть мероприятия проходила 22-24 августа, сегодня оно проходит очно в Тюмени. Участие в очной части принимают свыше 500 человек из 41 региона России.

Ирина Пичурина