CNN: Секретная служба США отстранила трех работников из-за расследования
Трех сотрудников Секретной службы США отстранили от работы на время внутреннего расследования возможных нарушений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, один из отстраненных — глава пресс-службы Энтони Гульельми.
По информации телеканала, сотрудников лишили допуска к государственной тайне и заблокировали доступ к рабочим устройствам. Проверкой занимается Управление профессиональной ответственности (OPR). Какие возможные нарушения стали поводом для проверки, не уточняется.
В Секретной службе подтвердили факт отстранения сотрудников, но отказались назвать их имена и раскрыть детали дела. Телеканал отмечает, что господин Гульельми и его подчиненные не являются сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщает CNN, ранее сотрудников Секретной службы, которая занимается охраной высшего руководства страны, допрашивали по делу о разглашении данных о тайной операции по вывозу президента Дональда Трампа из Турции. Кроме того, летом от работы отстранили агента из охраны вице-президента Джей Ди Вэнса, которого также заподозрили в распространении сведений о маршрутах поездок.
В июле 2026 года Секретная служба США сообщила о рекордном уровне угроз для лиц под ее защитой, включая президента Дональда Трампа. С начала 2026 года было зарегистрировано около 10 000 случаев угроз в адрес госслужащих и судей Верховного суда, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Американская консервативная организация Judicial Watch в декабре 2025 года обратилась в суд с требованием раскрыть внутренние электронные письма и текстовые сообщения сотрудников Секретной службы США для расследования покушений на Дональда Трампа. Это требование связано с инцидентами, произошедшими в июле и сентябре 2024 года, когда господин Трамп был ранен на митинге и когда неизвестный целился в него с винтовкой во Флориде.
Кроме того, Judicial Watch требовала предоставить документы, связанные с инцидентом, когда в Вашингтоне к Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу, главе Пентагона Питу Хегсету и госсекретарю Марко Рубио беспрепятственно приблизились активисты во время ужина.