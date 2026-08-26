CNN: Секретная служба США отстранила трех работников из-за расследования

Трех сотрудников Секретной службы США отстранили от работы на время внутреннего расследования возможных нарушений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, один из отстраненных — глава пресс-службы Энтони Гульельми.

По информации телеканала, сотрудников лишили допуска к государственной тайне и заблокировали доступ к рабочим устройствам. Проверкой занимается Управление профессиональной ответственности (OPR). Какие возможные нарушения стали поводом для проверки, не уточняется.

В Секретной службе подтвердили факт отстранения сотрудников, но отказались назвать их имена и раскрыть детали дела. Телеканал отмечает, что господин Гульельми и его подчиненные не являются сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает CNN, ранее сотрудников Секретной службы, которая занимается охраной высшего руководства страны, допрашивали по делу о разглашении данных о тайной операции по вывозу президента Дональда Трампа из Турции. Кроме того, летом от работы отстранили агента из охраны вице-президента Джей Ди Вэнса, которого также заподозрили в распространении сведений о маршрутах поездок.