Трамп признал тайную смену самолета после саммита НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что при вылете из Анкары в прошлом месяце действительно менял самолет. Американские СМИ писали, что после саммита НАТО глава Белого дома по соображениям безопасности тайно пересел на другой Boeing.
«Я считаю, что моему самолету, на котором я прилетел, грозила большая опасность... Мне кажется, этот самолет с большой долей вероятности стал бы целью», — заявил Дональд Трамп во вторник (цитата по Reuters).
На саммит в Анкаре Дональд Трамп прибыл на Boeing 747-8, подаренном Катаром. Позднее было объявлено, что обратно он полетит на другом самолете — Boeing 747-200B. В итоге господин Трамп перед телекамерами поднялся на борт этого самолета, но потом тайно пересел на C-32A ВВС США. По данным The Washington Post и The New York Times, с одного самолета на другой президента США перевезли в фургоне с едой.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пролетел инкогнито».
Изначально американские СМИ, включая The Washington Post и The New York Times, не знали о тайной пересадке и сообщали лишь, что Дональд Трамп воспользовался президентским самолетом Air Force One, хотя перед саммитом НАТО в Анкаре он прибыл на новом Air Force One, подаренном Катаром. Секретная служба США опасалась угрозы убийства со стороны Ирана, что и стало причиной проведения операции по подмене самолета. Израильский «12 канал» со ссылкой на данные разведки неназванной западной страны также сообщал о планах Ирана совершить покушение на президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Турции, что вынудило американскую сторону заменить самолет.