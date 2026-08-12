Трамп признал тайную смену самолета после саммита НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что при вылете из Анкары в прошлом месяце действительно менял самолет. Американские СМИ писали, что после саммита НАТО глава Белого дома по соображениям безопасности тайно пересел на другой Boeing.

«Я считаю, что моему самолету, на котором я прилетел, грозила большая опасность... Мне кажется, этот самолет с большой долей вероятности стал бы целью», — заявил Дональд Трамп во вторник (цитата по Reuters).

На саммит в Анкаре Дональд Трамп прибыл на Boeing 747-8, подаренном Катаром. Позднее было объявлено, что обратно он полетит на другом самолете — Boeing 747-200B. В итоге господин Трамп перед телекамерами поднялся на борт этого самолета, но потом тайно пересел на C-32A ВВС США. По данным The Washington Post и The New York Times, с одного самолета на другой президента США перевезли в фургоне с едой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пролетел инкогнито».