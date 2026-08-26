В Германии призвали срочно защитить аэропорты от дронов

Немецкая ассоциация аэрокосмической промышленности (BDLI) призвала власти Германии ускорить закупки систем защиты от БПЛА для аэропортов. Заявление прозвучало на совещании правительства по защите инфраструктуры Германии.

Как сообщает Euractiv, только четыре из восьми крупных аэропортов получили обещанные системы противодействия беспилотникам. Остальные еще ждут поставок. Целевым сроком ведомства называли конец года.

Представители BDLI отметили, что у части аэропортов до сих пор нет юридического разрешения на самостоятельное обнаружение беспилотников за пределами их территории.

По данным Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), в 2025 году в Германии было зарегистрировано 1 289 случаев, связанных с 2 310 пролетами БПЛА. Налеты затронули военные объекты, промышленные предприятия и транспортные узлы.

В прошлом году власти Германии заявили, что оснастят восемь самых загруженных аэропортов страны системами обнаружения и борьбы с беспилотниками. Речь идет об аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Берлина-Бранденбурга, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Гамбурга, Лейпцига/Халле и Штутгарта.

В начале августа этого года в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Немецкие СМИ писали, что дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом с боеприпасами. Позже следователи нашли еще один дрон рядом с аэропортом.