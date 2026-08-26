Белый дом пригрозил снести Центр Кеннеди из-за споров о реконструкции

Администрация США пригрозила сносом Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, если план по закрытию здания на два года для реконструкции будет заблокирован федеральным судьей. Об этом сообщает CBS News.

В судебных документах Министерство юстиции США указало, что в «ветхом, устаревшем и запущенном» находиться опасно. Многомиллионные финансовые убытки ввергли мемориал в «структурную смертельную спираль», считают в Белом доме. По заявлениям адвокатов правительства, без проведения ремонтных работ здание придется снести, а на его месте построить открытый амфитеатр с видом на реку Потомак.

Ранее попечительский совет Центра Кеннеди, который возглавляет президент США Дональд Трамп, проголосовал за то, чтобы приостановить работы площадки на два года, а также разместить на фасаде здания имя президента господина Трампа. Этому возмутилась конгрессвумен от Демократической партии Джойс Битти. Она подала иск против изменений.

В мае федеральный суд США встал на ее сторону: заблокировал закрытие Центра и приказал демонтировать имя Дональда Трампа с фасада, однако в августе совет повторно утвердил инициативу. Он распорядился разместить на здании надпись «Отреставрировано и отремонтировано президентом Дональдом Дж. Трампом».

Защита госпожи Битти назвала заявления Минюста о возможном сносе «прозрачной угрозой» и шантажом. Адвокаты подчеркнули, что менять название учреждения имеет право только Конгресс. Новые слушания по делу назначены на четверг.