Белый дом пригрозил снести Центр Кеннеди из-за споров о реконструкции
Администрация США пригрозила сносом Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, если план по закрытию здания на два года для реконструкции будет заблокирован федеральным судьей. Об этом сообщает CBS News.
В судебных документах Министерство юстиции США указало, что в «ветхом, устаревшем и запущенном» находиться опасно. Многомиллионные финансовые убытки ввергли мемориал в «структурную смертельную спираль», считают в Белом доме. По заявлениям адвокатов правительства, без проведения ремонтных работ здание придется снести, а на его месте построить открытый амфитеатр с видом на реку Потомак.
Ранее попечительский совет Центра Кеннеди, который возглавляет президент США Дональд Трамп, проголосовал за то, чтобы приостановить работы площадки на два года, а также разместить на фасаде здания имя президента господина Трампа. Этому возмутилась конгрессвумен от Демократической партии Джойс Битти. Она подала иск против изменений.
В мае федеральный суд США встал на ее сторону: заблокировал закрытие Центра и приказал демонтировать имя Дональда Трампа с фасада, однако в августе совет повторно утвердил инициативу. Он распорядился разместить на здании надпись «Отреставрировано и отремонтировано президентом Дональдом Дж. Трампом».
Защита госпожи Битти назвала заявления Минюста о возможном сносе «прозрачной угрозой» и шантажом. Адвокаты подчеркнули, что менять название учреждения имеет право только Конгресс. Новые слушания по делу назначены на четверг.
В декабре 2025 года попечительский совет Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, возглавляемый Дональдом Трампом, предложил переименовать его в Трамп-Кеннеди-центр, объяснив это «невероятной работой, проделанной президентом Трампом за последний год по спасению здания», включая реконструкцию, финансовую сторону и репутацию. В феврале 2025 года Дональд Трамп стал председателем попечительского совета центра, после чего некоторые члены совета и топ-менеджмента, не разделявшие его взглядов на искусство, были заменены на лояльных ему людей.
2 февраля 2026 года Дональд Трамп объявил о временном закрытии центра с 4 июля для масштабной реконструкции, поскольку он «много лет находился в плохом состоянии». Это решение было принято после «годичной проверки» и предполагало прекращение развлекательной деятельности примерно на два года.
В марте-апреле 2026 года окружной суд удовлетворил иск Национального фонда сохранения исторического наследия, постановив остановить все наземные работы по строительству бального зала на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, стоимость которого возросла до $1 млрд. 7 августа 2026 года федеральный апелляционный суд США подтвердил эти судебные запреты, указав, что Конгресс не уступал исполнительной власти неограниченную власть на кардинальную перепланировку Белого дома, однако 22 августа Верховный суд США временно разрешил продолжить строительство бального зала.