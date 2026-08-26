В Благовещенск прибыл спецборт МЧС для эвакуации пострадавших на Амурском ГХК

Спецборт Ил-76 МЧС России прилетел в Благовещенск, чтобы забрать тяжело пострадавших при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе (ГХК).

В самолете находятся специалисты отряда «Центроспас», работники Минздрава, психологи, сообщили в МЧС. В самолете есть специальные медицинские модули, которые нужны, чтобы транспортировать тяжелораненых.

Пожар в Амурской области произошел 25 августа. Загорелась площадка строительства одного из самых крупных в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. По данным компании, при пожаре пострадали 146 человек, погибли три человека — два гражданина Китая и россиянин. В компании заявили, что для жителей прилегающих территорий нет. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».