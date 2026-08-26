Теннисисты Андреева и Рублев вышли в полуфинал микста на US Open

Российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал смешанного разряда на Открытом чемпионате США (US Open). Пара обыграла дуэт россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Рууда. Матч завершился со счетом 4:1, 4:5 (9:11), 10:5. Он длился 1 час 15 минут.

Ранее Андреева и Рублев обыграли действующих и двукратных чемпионов US Open в миксте — итальянцев Сару Эррани и Андреа Вавассори (1:4, 4:1, 11:9).

В полуфинале соревнований Андреева и Рублев встретятся с представителями Чехии Каролиной Муховой и Якубом Меншиком. Матчи полуфинала и финала в смешанном разряде проходящего в Нью-Йорке турнира с призовым фондом $108 млн пройдут 26 августа.