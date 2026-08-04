Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подписал законы об ограничаниях для уклоняющихся от наказания релокантов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих временные ограничительные меры для россиян, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения уголовного либо административного наказания. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Законы предусматривают 14 видов ограничений.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Новые нормы распространяются на лиц, осужденных по приговору суда, а также на тех, кто привлечен к административной ответственности по нескольким статьям. В их числе — статья, связанные с нарушением законодательства об иностранных агентах, публичной дискредитацией Вооруженных сил РФ, призывами к введению санкций против России, нарушению территориальной целостности страны или участием в деятельности организаций, признанных нежелательными. Основанием для применения ограничений станет подтверждение МВД о том, что человек находится за границей и уклоняется от исполнения наказания.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд