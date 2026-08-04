Путин подписал законы об ограничаниях для уклоняющихся от наказания релокантов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих временные ограничительные меры для россиян, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения уголовного либо административного наказания. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Законы предусматривают 14 видов ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Новые нормы распространяются на лиц, осужденных по приговору суда, а также на тех, кто привлечен к административной ответственности по нескольким статьям. В их числе — статья, связанные с нарушением законодательства об иностранных агентах, публичной дискредитацией Вооруженных сил РФ, призывами к введению санкций против России, нарушению территориальной целостности страны или участием в деятельности организаций, признанных нежелательными. Основанием для применения ограничений станет подтверждение МВД о том, что человек находится за границей и уклоняется от исполнения наказания.