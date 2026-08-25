В Астраханской области снизят до 30 л лимит на продажу бензина на АЗС

Лимит на продажу бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправочных станциях в Астраханской области снизят до 30 л на человека в сутки. Это позволит увеличить время работы АЗС и число заправленных автомобилей, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Господин Бабушкин поручил правоохранительным органам проверить владельцев автомобилей, которые организуют нерегламентированные очереди на заправках. «Зачастую машины оставляют заранее, за сутки, что мешает заправке другим автомобилистам. Как итог — появляются очереди в два ряда и возникают аварийные ситуации»,— сообщил губернатор в Telegram-канале.

По словам Игоря Бабушкина, ситуация с топливом «остается непростой по всей стране». При этом поставки в Астраханскую область стабильны и сохраняются на уровне прошлого года, добавил губернатор.

Изначально ограничение по продаже топлива в Астраханской области составляло от 40 до 60 л в день в зависимости от оператора АЗС. Кроме того, в начале июля в регионе ввели порядок продажи топлива по номеру автомобиля. По нечетным числам заправиться могут владельцы автомобилей, чьи номера оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9. По четным — на 0, 2, 4, 6, 8.

О ситуации на топливном рынке — в материале «Ъ» «Дизель просят остаться».