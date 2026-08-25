В Астраханской области снизят до 30 л лимит на продажу бензина на АЗС
Лимит на продажу бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправочных станциях в Астраханской области снизят до 30 л на человека в сутки. Это позволит увеличить время работы АЗС и число заправленных автомобилей, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Господин Бабушкин поручил правоохранительным органам проверить владельцев автомобилей, которые организуют нерегламентированные очереди на заправках. «Зачастую машины оставляют заранее, за сутки, что мешает заправке другим автомобилистам. Как итог — появляются очереди в два ряда и возникают аварийные ситуации»,— сообщил губернатор в Telegram-канале.
По словам Игоря Бабушкина, ситуация с топливом «остается непростой по всей стране». При этом поставки в Астраханскую область стабильны и сохраняются на уровне прошлого года, добавил губернатор.
Изначально ограничение по продаже топлива в Астраханской области составляло от 40 до 60 л в день в зависимости от оператора АЗС. Кроме того, в начале июля в регионе ввели порядок продажи топлива по номеру автомобиля. По нечетным числам заправиться могут владельцы автомобилей, чьи номера оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9. По четным — на 0, 2, 4, 6, 8.
О ситуации на топливном рынке — в материале «Ъ» «Дизель просят остаться».
В Астраханской области еще 13 августа 2026 года губернатор Игорь Бабушкин сообщил о временном ограничении продажи топлива на некоторых АЗС до 40 литров на один автомобиль. Это решение было принято после докладов представителей топливоснабжающих компаний, в частности ЛУКОЙЛ и «Газпром», с целью снизить сезонный и ажиотажный спрос. В регионе с 9 июля действовал режим заправки по календарным дням.
Ситуация с бензином летом 2026 года вновь накалилась в нескольких регионах России, включая Тульскую, Тамбовскую, Калужскую области, Приморье и Краснодарский край. Вице-премьер Александр Новак провел совещание, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в регионы и контролировать цены. Также в 2026 году власти некоторых регионов призывали жителей воздержаться от поездок на личных авто для снижения нагрузки на заправки.
Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая 2026 года, и в нескольких десятках регионов вводятся ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС, а также сокращается график работы автозаправочных станций. Например, в Забайкальском крае 21 июля 2026 года лимит на продажу топлива был увеличен с 15 до 20 литров на одно транспортное средство.