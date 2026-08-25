Лидер сирийских курдов объявил о роспуске вооруженных формирований

Арабо-курдские формирования «Сирийские демократические силы» (СДС) распущены и полностью интегрированы в государственные институты Сирии. Об этом заявил в обращении командующий СДС Мазлум Абди, передает SANA.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сохранил право на преподавание курдского языка в школах, уточнил Мазлум Абди.

Сирийские курды создали свою автономную администрацию в июле 2012 года после начала гражданской войны в Сирии. Они установили контроль над городами на севере и северо-востоке страны. Курды также участвовали в военных операциях против «Исламского государства» (признано в России террористическим и запрещено).

В январе СДС после нескольких недель столкновений с армией объявили о достижении соглашения с правительством Сирии. Администрация Сирии взяла под контроль регион Заевфратье на северо-востоке страны, где сосредоточены главные запасы нефти и газа страны. Условия сделки предполагали поэтапную интеграцию сил СДС в единую армию, распределение нефтяных доходов и признание курдского языка государственным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирийские курды лишаются автономии».