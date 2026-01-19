Сирийские курды лишаются автономии

Переходная администрация Сирии объявила в воскресенье, 18 января, о взятии под полный контроль северо-востока страны (Заевфратья), который больше десяти лет находился под контролем «Сирийских демократических сил» (СДС) — прокурдского военного альянса. Это произошло после продолжавшегося с 17 января наступления правительственной армии на позиции курдов. Под давлением США, своего некогда основного военного партнера, СДС согласились уйти со своих позиций и влиться в единую армию. Курдские командиры обещают отстоять автономный статус своих территорий, но, похоже, сирийские власти не намерены им уступать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmoud Hassano / Reuters Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

О достижении соглашения между СДС и Дамаском сирийский лидер Ахмед аш-Шараа, объявил вечером 18 января, после встречи со специальным посланником США по Сирии Томом Барраком. В рамках договоренностей СДС, больше десяти лет контролировавшие самый богатый нефтью район Сирии, согласились передать под власть переходного правительства три свои провинции: Хасеке, Дейр эз-Зор и Ракка. Условия сделки предписывают, что бойцы СДС вольются в единую армию, а Дамаск получит полный контроль над нефтяными и газовыми месторождениями, всеми КПП, а также тюремными учреждениями и лагерями, где содержатся члены «Исламского государства» (ИГ, признано в РФ террористическим и запрещено) и их семьи. Дамаск, в свою очередь, берет на себя обязательство по обеспечению безопасности курдского меньшинства, составлявшего костяк СДС.

Командующий СДС Мазлум Абди подтвердил, что он принял условия, выдвинутые переходной администрацией Сирии, чтобы «остановить кровопролитие» между курдскими формированиями и правительственной армией.

Выступая с видеообращением к соратникам 18 января, господин Абди пояснил, что отправляется в Дамаск, где продолжит обсуждать условия сделки с президентом Аш-Шараа. Военачальник подчеркнул, что СДС «не распались и не потерпели поражение» — альянс продолжит «защищать свои территории» и концепцию автономного федеративного региона, который был в одностороннем порядке объявлен в этой части Арабской Республики в 2016 году при полной военной и политической поддержке США, дислоцировавших там свой ограниченный воинский контингент.

Короткие столкновения между силами центрального правительства и СДС регулярно происходили с того момента, как в Дамаске 8 декабря 2024 года рухнул режим Башара Асада. Несмотря на то что 10 марта 2025 года Абди и Аш-Шараа подписали меморандум об интеграции СДС в единые политические, военные и экономические институты Сирии, на практике слияние буксовало. Переломным моментом стало решение СДС передать 11 января 2026 года под контроль переходного правительства некоторые кварталы города Алеппо, где велись затяжные бои между курдскими бойцами и сирийской армией. А 17 января правительственные силы начали наступление на последний оплот курдских отрядов на востоке Арабской Республики. СДС были вынуждены отступить.

По данным ливанской газеты Al-Modon, в рамках запланированной операции Дамаск получил активную поддержку арабских племен, проживающих на северо-востоке Сирии, в зонах влияния СДС, и выступающих против курдской автономии. По данным Le Figaro, решающим фактором стало и то, что Турция, основной противник курдского проекта в Заевфратье, предоставила Дамаску для операции разведывательные данные и наступательное вооружение.

Общаясь 18 января с господином Аш-Шараа по телефону, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара «придает большое значение территориальной целостности, единству, солидарности, стабильности и безопасности Сирии». По мнению турецкого лидера, «полное освобождение сирийской территории» необходимо «как самой Сирии, так и всему региону».

При этом господин Эрдоган пообещал: турецкая поддержка переходной администрации Сирии будет только усиливаться.

США, которые с начала своей военной кампании в Сирии в 2014 году считали курдские отряды своим основным партнером в борьбе с ИГ (признано в России террористическим и запрещено), одобрили переход Заевфратья под контроль Дамаска. В соцсети X господин Баррак заявил, что Вашингтон «воодушевлен этой последовательной кампанией», которая, по его мнению, «будет способствовать полноценному включению давних курдских партнеров в единую, инклюзивную Сирию, защищающую интересы и права всех своих граждан». «Это соглашение и прекращение огня представляют собой поворотный момент, когда бывшие противники отдают предпочтение партнерству, а не разделению»,— сказал американский дипломат, указав на то, что теперь переходная администрация Сирии будет бороться с терроризмом совместно с курдскими формированиями.

Как ситуация с поглощением СДС повлияет на миссию американского контингента, дислоцированного в северо-восточной части Арабской Республики, Вашингтон пока не уточнил. Центральное командование сирийских вооруженных сил заявило 19 января, что начало развертывание своих частей в ключевых точках Заевфратья.

Нил Кербелов