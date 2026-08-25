Трамп поручил на неделю приспустить флаг во всех штатах после смерти Долли Партон
Президент США Дональд Трамп поручил приспутить национальный флаг на всей территории страны на одну неделю после сообщений о смерти исполнительницы Долли Партон. Он назвал ее одной из величайших кантри-певиц.
Долли Партон
Фото: Reuters
«Это настоящая потеря для миллионов людей. Таких, как она, никогда не было и не будет. В ее честь я спускаю американский флаг на территории Соединенных Штатов на одну неделю, начиная с сегодняшнего вечера в 18:00. Покойся с миром, Долли!» — написал господин Трамп в Truth Social.
О смерти Долли Картон сообщили 25 августа ее родственники. Певица прославилась своими хитами «Jolene» и «I Will Always Love You». За свою карьеру она 25 раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала Billboard, завоевала множество наград, в том числе 10 премий Grammy. Она стала одной из немногих певиц, удостоенных хотя бы одной номинации на каждую из премий EGOT (Emmy, Grammy, «Оскар» и «Тони»).
В августе 2026 года родственники американской кантри-певицы Долли Партон сообщили о её смерти в возрасте 80 лет, опубликовав видеообращение её племянника Брайана Сивера. Долли Ребекка Партон, родившаяся в январе 1946 года в Питмен-Сентере, начала свою музыкальную карьеру в 1964 году, подписав контракт с Combine Music Publishing после переезда в Нашвилл. Её первый сингл «Dumb Blonde» вышел в 1967 году, а известность принёс альбом Coat of Many Colors с хитами «Jolene» и «I Will Always Love You».
За свою карьеру Долли Партон получила множество наград, включая 10 премий Grammy, и стала одной из немногих певиц, удостоенных номинаций на все четыре премии EGOT: Emmy, Grammy, «Оскар» и «Тони». Президент США Дональд Трамп ранее в 2025 и 2026 годах уже отдавал распоряжения о приспускании флагов в стране в связи с трагическими событиями. В феврале 2026 года он задействовал все федеральные правоохранительные ведомства для поисков пропавшей матери телеведущей NBC Нэнси Гатри, а в ноябре 2025 года он сообщил о смерти военнослужащей Национальной гвардии Сары Бекстром, погибшей в результате стрельбы в Вашингтоне.