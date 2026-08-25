Трамп поручил на неделю приспустить флаг во всех штатах после смерти Долли Партон

Президент США Дональд Трамп поручил приспутить национальный флаг на всей территории страны на одну неделю после сообщений о смерти исполнительницы Долли Партон. Он назвал ее одной из величайших кантри-певиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долли Партон

Фото: Reuters Долли Партон

Фото: Reuters

«Это настоящая потеря для миллионов людей. Таких, как она, никогда не было и не будет. В ее честь я спускаю американский флаг на территории Соединенных Штатов на одну неделю, начиная с сегодняшнего вечера в 18:00. Покойся с миром, Долли!» — написал господин Трамп в Truth Social.

О смерти Долли Картон сообщили 25 августа ее родственники. Певица прославилась своими хитами «Jolene» и «I Will Always Love You». За свою карьеру она 25 раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала Billboard, завоевала множество наград, в том числе 10 премий Grammy. Она стала одной из немногих певиц, удостоенных хотя бы одной номинации на каждую из премий EGOT (Emmy, Grammy, «Оскар» и «Тони»).