Умерла американская кантри-певица Долли Партон. Об этом сообщили ее родственники в аккаунте госпожи Партон в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta). Исполнительнице было 80 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долли Партон

Фото: Gus Ruelas / Reuters Долли Партон

Фото: Gus Ruelas / Reuters

Родственники певицы опубликовали ролик, на котором ее племянник Брайан Сивер сообщил о смерти своей тети. «Это видеообращение — то, о чем она попросила меня несколько лет назад, до того, как я полностью принял это как неизбежное будущее»,— сказал господин Сивер.

Долли Ребекка Партон родилась в январе 1946 года в Питмен-Сентере (штат Теннесси). В 1964 году она окончила школу и переехала в Нашвилл, где подписала контракт с издательством Combine Music Publishing. В тот период она написала тексты песен для Скитер Дэвис («Fuel to the Flame») и Билла Филлипса («Put It Off Until Tomorrow», «The Company You Keep»).

Первый сингл Долли Партон в стиле кантри «Dumb Blonde» вышел в 1967 году. Известность певице принес альбом Coat of Many Colors, куда вошли хиты «Jolene» и «I Will Always Love You». За свою карьеру исполнительница завоевала множество наград, в том числе 10 премий Grammy. Она стала одной из немногих певиц, удостоенных хотя бы одной номинации на каждую из премий EGOT (Emmy , Grammy, «Оскар» и «Тони»). Долли Партон также является крестной матерью певицы Майли Сайрус. В сериале «Ханна Монтана» госпожа Партон сыграла роль ее тети.