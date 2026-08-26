Группа «Ареал» может начать добычу вольфрама в Бурятии

У связанных с группой «Ареал» структур может появиться новый проект по добыче и переработке вольфрама в Бурятии, где сейчас идет поиск этого металла на Джидинской площади. Цены на вольфрам резко выросли после ограничения экспорта Китаем, и в ближайшей перспективе отката аналитики и участники отрасли не ждут.

В Бурятии у «Ареала» уже есть активы в сфере редких металлов. Так, в августе при участии президента РФ Владимира Путина владелец группы Владислав Свиблов запустил в Бурятии Ермаковский ГОК на одноименном флюорит-бериллиевом месторождении мощностью 30 тыс. тонн руды. В «Ареале» комментарий “Ъ” не предоставили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторы присматриваются к руде».