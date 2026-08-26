Инвесторы присматриваются к руде

У связанных с группой «Ареал» структур может появиться новый проект по добыче и переработке вольфрама в Бурятии, где сейчас идет поиск этого металла на Джидинской площади. Цены на вольфрам резко выросли после ограничения экспорта Китаем, и в ближайшей перспективе отката аналитики и участники отрасли не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Эльбрусметалл Холдинг» в конце июля учредил в Бурятии Джидинскую горнорудную компанию (ДГРК) с видом деятельности «Добыча и обогащение вольфрамо-молибденовой руды», следует из данных ЕГРЮЛ. ДГРК может быть создана для разработки Джидинской площади, где, как сообщала Росгеология 20 августа, ведется поиск вольфрама. На объекте, расположенном на юго-западе Бурятии, недалеко от границы с Монголией, находятся Холтосонское и Инкурское вольфрамовые месторождения, а также Первомайское месторождение молибдена. С их истощением работа существовавшего здесь ГОКа была прекращена. Однако Росгеология отметила 20 августа высокие перспективы выявления скрытых месторождений и промышленно значимых рудных залежей. Одна из задач — оценить прогнозные ресурсы оксида вольфрама по категориям P1 (40 тыс. тонн) и Р2 (160 тыс. тонн), определив возможность извлечения попутных компонентов ценных металлов.

«Эльбрусметалл Холдинг», вероятно, связан с Владиславом Свибловым, владельцем группы «Ареал», одним из крупнейших российских золотопромышленников. Гендиректор «Эльбрусметалл Холдинга» Сергей Устименко также возглавляет компанию «СТ Элементы», разрабатывающую Большетагнинское месторождение ниобия в Иркутской области. Как писал “Ъ”, бенефициаром «СТ Элементов» в выпущенной в апреле этого года отчетности компании был назван господин Свиблов (см. “Ъ” от 27 апреля). В новой версии отчетности от 14 мая сведения о бенефициаре скрыты. Кроме того, Владислав Свиблов фигурировал как бенефициар в отчетности Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ), дочерней структуры «Эльбрусметалл Холдинга».

В Бурятии у «Ареала» уже есть активы в сфере редких металлов. Так, в августе при участии президента РФ Владимира Путина Владислав Свиблов запустил в Бурятии Ермаковский ГОК на одноименном флюорит-бериллиевом месторождении мощностью 30 тыс. тонн руды. В «Ареале» комментарий “Ъ” не предоставили.

По словам менеджера «S+Консалтинга» Кирилла Широкова, сейчас рынок вольфрама находится в состоянии структурного дефицита, цены выросли на 200% за три месяца этого года, так как Китай ограничил экспорт концентратов и оксидов и начал импортировать сырье, чтобы обеспечить собственную промышленность. Это создало условия для российских производителей, которые смогут заместить импорт из Китая и нарастить экспорт, поясняет он. Джидинский объект, добавляет аналитик, может быть одним из крупнейших в России, но такие проекты имеют достаточно длительный инвестиционный цикл. Собеседник “Ъ” в горнодобывающей отрасли отмечает, что возобновление производства имеет преимущества, так как уже есть часть инфраструктуры. Тем не менее, по его оценкам, на новое проектирование, строительство и запуск, исходя из оценки объектов-аналогов, может потребоваться несколько десятков миллиардов рублей.

Председатель Ассоциации РМ и РЗМ Руслан Димухамедов отмечает, что команда «Эльбрусметалла» заходит в рынок в тот момент, когда макроэкономические параметры обеспечивают высокую рентабельность. По его словам, жесткий дефицит предложения вольфрама из-за ограничения экспорта Китаем в сочетании с ограниченностью мировых сырьевых баз сформировал гораздо более высокий фундаментальный уровень цен на металл. «Аналитики сходятся во мнении, что быстрого отката ждать не стоит»,— добавляет господин Димухамедов. Кроме того, формирование независимых каналов получения вольфрама, продолжает он, стало для Европы, США и России вопросом базовой промышленной безопасности.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова