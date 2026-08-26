До 2035 года на Алтае может открыться более 30 новых гостиниц

В следующие десть лет в Алтайском крае и одноименной республике может появиться более 30 новых гостиниц на 6,5 тыс. номеров, подсчитали в CMWP для “Ъ”. Сейчас в Алтайском крае работает 15,5 тыс. номеров, в одноименной республике — 12,9 тыс., уточнили консультанты.

В случае успешной реализации всех этих проектов объем рынка вырастет практически на четверть. Инвесторов стимулируют господдержка и открытие крупного горнолыжного курорта «Манжерок», который привлек поток туристов. Однако девелоперскую активность сдерживают низкая транспортная доступность, а также сложный горный рельеф.

Активность девелоперов на Алтае вице-президент по развитию Azimut Hotels Анна Борисова связывает в том числе с мерами господдержки при строительстве отелей и реализацией крупных инфраструктурных проектов, например строительством аэропорта. В «Сбере» (развивают курорт «Манжерок») интерес крупных инвесторов к Алтаю объясняют значительным туристическим потенциалом, устойчивым ростом внутреннего туризма и возможностью дальнейшего развития современной гостиничной и курортной инфраструктуры. Сейчас в этих регионах работают АФК «Система», Cosmos Hotel Group, BN Group, ГК «Эталон», Capital Group.

Подробнее — в материале «Ъ» «Девелоперы отправились в горы».