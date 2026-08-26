Управляющие компании увеличили выручку на 27% в первом полугодии

Выручка от услуг доверительного управления (ДУ) российских УК по итогам первого полугодия 2026 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 27%, до 63 млрд руб. Темпы роста оказались в четыре раза выше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль увеличилась лишь на 10%, до 17,3 млрд руб. Это следует из проанализированной “Ъ” отчетности 94 компаний с выручкой за 2025 год свыше 100 млн руб.

Основной объем выручки обеспечили компании, значительная часть бизнеса которых приходится на обслуживание частных инвесторов, у большей их части темпы роста показателя были выше среднерыночного. Лидерами по выручке стали УК «Первая» (10,5 млрд руб., рост более чем на 80% по сравнению с прошлым годом), «Альфа-Капитал» (10 млрд руб., рост на 40%), «ВИМ Инвестиции» (3,8 млрд руб., рост на 54%) и «Райффайзен Капитал» (2,5 млрд руб., рост на 3,5%). Пятерку замкнула «ААА Управление капиталом» (2,38 млрд руб., рост на 5,8%). Доля данных компаний составила 46% против 40% годом ранее.

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, по итогам полугодия частные инвесторы вложили в розничные фонды (ОПИФы и БПИФы) свыше 773 млрд руб., а за год — 1,7 трлн руб. Из них 740 млрд руб. пришлось на фонды УК «Первая», на втором месте по привлечению — «ВИМ Инвестиции» (311 млрд руб.), тройку замыкает «Альфа-Капитал» (258 млрд руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «Доходы в частности».