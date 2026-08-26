Доходы в частности

По итогам первой половины 2026 года крупнейшие управляющие компании (УК) резко нарастили выручку от основной деятельности. Суммарное вознаграждение УК превысило 63 млрд руб., что на 27% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Наиболее заметный рост продемонстрировали компании, основной бизнес которых строится на работе с розничными клиентами

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Выручка от услуг доверительного управления (ДУ) российских УК по итогам первого полугодия 2026 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 27%, до 63 млрд руб. Темпы роста оказались в четыре раза выше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль увеличилась лишь на 10%, до 17,3 млрд руб. Это следует из проанализированной “Ъ” отчетности 94 компаний с выручкой за 2025 год свыше 100 млн руб.

Основной объем выручки обеспечили компании, значительная часть бизнеса которых приходится на обслуживание частных инвесторов, у большей их части темпы роста показателя были выше среднерыночного. Лидерами по выручке стали УК «Первая» (10,5 млрд руб., рост более чем на 80% по сравнению с прошлым годом), «Альфа-Капитал» (10 млрд руб., рост на 40%), «ВИМ Инвестиции» (3,8 млрд руб., рост на 54%) и «Райффайзен Капитал» (2,5 млрд руб., рост на 3,5%). Пятерку замкнула «ААА Управление капиталом» (2,38 млрд руб., рост на 5,8%). Доля данных компаний составила 46% против 40% годом ранее.

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, по итогам полугодия частные инвесторы вложили в розничные фонды (ОПИФы и БПИФы) свыше 773 млрд руб., а за год — 1,7 трлн руб. Из них 740 млрд руб. пришлось на фонды УК «Первая», на втором месте по привлечению — «ВИМ Инвестиции» (311 млрд руб.), тройку замыкает «Альфа-Капитал» (258 млрд руб.). «Активы под управлением в ОПИФах и БПИФах УК "Первая" в первом полугодии 2026 года выросли относительно первого полугодия 2025 года более чем в два раза (с 776 млрд до 1,624 трлн. руб.), что непосредственным образом сказалось и на росте вознаграждения УК»,— сообщил гендиректор компании Андрей Бершадский. Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева обращает внимание на рост выручки в сегменте доверительного управления, где отмечалось расширение портфелей, особенно в корпоративном направлении.

Впрочем, не всем компаниям удалось нарастить выручку — больше всего она просела у «Атон-Менеджмент» (1,9 млрд руб., снижение на 25%) и «Астра Управление активами» (1,1 млрд руб., снижение на 55%). В «Астра Управление активами» заявили о том, что текущие финансовые результаты компании являются отражением макроэкономической конъюнктуры и динамики фондового и долгового рынков. По итогам первого полугодия индекс Московской биржи упал на 15%, в то же время композитный индекс облигаций RUABITR вырос на 3,2% против 15% годом ранее. Ситуация на рынках напрямую влияет на переменную часть вознаграждения УК (success fee), которая зависит от фактического результата управления активами.

Финансовые показатели крупнейших управляющих компаний за первое полугодие 2026 года Выйти из полноэкранного режима Название компании Выручка за 6 мес. (млрд руб.) Изменение (%) Чистая прибыль за 6 мес. (млн руб.) Изменение (%) «Первая» 10,45 82,3 7,17 94,8 «Альфа-Капитал» 10,04 39,7 2,58 31,2 «ВИМ Инвестиции» 3,78 54,4 0,01 -95,7 «Райффайзен» 2,51 3,5 1,33 2,0 «ААА Управление капиталом» 2,38 5,8 1,03 -6,5 «Современные фонды недвижимости» 2,38 44,4 0,92 113,7 «Т-Капитал» 2,37 96,6 1,67 115,0 «Атон-Менеджмент» 1,89 -25,3 0,43 14,6 «РСХБ управление активами» 1,76 38,7 0,41 60,4 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 1,56 20,8 0,98 13,0 «ВИМ Сбережения» 1,55 187,3 0,03 -80,6 «ПАРУС Управление активами» 1,23 148,6 0,16 23,5 «Бизнес и инвестиции» 1,16 -3,1 1,24 -2,2 «Промсвязь» 1,15 33,8 0,25 -4,5 «Астра Управление активами» 1,02 -55,4 0,36 -72,6 «Лидер» 1,02 7,5 0,29 -79,7 УК ФГ БКС 0,89 -8,1 0,20 -44,6 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 0,77 14,3 0,72 36,9 «Агана» 0,72 -8,1 0,54 -8,0 Группа «УК Регион» 0,69 -5,1 0,42 -39,1 Открыть в новом окне Источник: отчетность компаний.

В таких условиях компании стали охотнее наращивать затраты на ведение бизнеса. Так, административные расходы в целом по рынку увеличились в отчетный период на 21,2%, до 7,9 млрд руб., расходы на персонал выросли на 16%, до 20 млрд руб. Причем в ряде компаний увеличили расходы на персонал в полтора-два раза. «Рост расходов на персонал во многом отражает общерыночную ситуацию и прежде всего связан с масштабированием бизнеса и расширением команды. В частности, мы усилили ИТ и цифровые команды, а также продающие подразделения в Москве и регионах»,— рассказала Ирина Кривошеева. В УК «Первая» отметили рост расходов на привлечение персонала, в первую очередь в бизнес-подразделения — продажи, развитие продуктов, а также в клиентский сервис.

Участники рынка с оптимизмом смотрят на перспективы ближайших кварталов в связи с продолжающимся циклом смягчения денежно-кредитной политики Банка России. «Инвесторы сохраняют интерес к профессионально управляемым стратегиям, которые позволяют диверсифицировать вложения и гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры»,— отмечает гендиректор «ВИМ Инвестиций» Оксана Чернышенко.

Центрами роста выручки, по мнению Ирины Кривошеевой, останется сегмент розничных фондов, интерес к которым на фоне снижения доходности депозитов сохранится. Дополнительные возможности она отмечает в сегменте доверительного управления для состоятельных инвесторов и юридических лиц, а также в сегменте корпоративных ЗПИФов. Директор по инвестициям УК «Т-Капитал» Евгений Митюков видит потенциал роста в интервальных фондах, которые позволяют реализовывать гибкие стратегии, сохраняя при этом удобство клиентского опыта на уровне ОПИФов и БПИФов. В первом полугодии это самое динамичное направление бизнеса. По словам эксперта, по итогам 2026 года компания планирует достичь показателя выручки в 5 млрд руб. (2,3 млрд руб. по итогам первого полугодия).

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин