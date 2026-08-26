Спрос на складскую недвижимость в этом году может вырасти на 8% год к году

Спрос на складскую недвижимость в Москве и Подмосковье к концу года может увеличиться на 8% год к году, до 1,5 млн кв. м, прогнозируют в консалтинговой компании Ricci. Ранее рынок готовился к другому сценарию: в NF Group ожидали, что объем сделок с логопарками по итогам текущего года сократится на 20–30% год к году, до 1,1–1,3 млн кв. м.

Корректировка прогноза может быть связана с участившимися случаями повреждения складской инфраструктуры: по подсчетам Ricci, по данным на август из рынка выбыло 584 тыс. кв. м такой недвижимости. Из-за этого маркетплейсам понадобится формировать резервные логистические мощности, поясняет директор департамента складской недвижимости Ricci Сергей Бахмуров. При необходимости восстановить утерянные площади в сжатые сроки компании будут вынуждены арендовать именно готовые объекты, добавляет управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Это может заметно отразиться на общей динамике спроса до конца года, поскольку онлайн-операторы традиционно занимают максимальную долю в общем объеме сделок с такой недвижимостью. По данным руководителя департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгения Бумагина, по итогам первого полугодия такие компании заняли 31% в общей структуре сделок со складами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Логопарки ждут арендаторов».