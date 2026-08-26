Нагрузка на продавцов крупнейших маркетплейсов выросла с 18,6% до 47,8%

Крупнейшие российские маркетплейсы за год увеличили нагрузку на продавцов, повысив размер комиссии и цену логистических услуг. Из-за стремления платформ повысить маржинальность у них растут издержки, в то время как рентабельность селлеров при этом сократилась втрое, а их мотивация к работе на маркетплейсах падает.

Средний размер комиссии и стоимости логистических услуг для селлеров Ozon во втором квартале 2026 года достиг 47,8% от базовой цены товара, увеличившись на 29,2 процентного пункта (п. п.) год к году. Такие данные приводит Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ). Для Wildberries аналогичный прирост составил 10,8 п. п., до 42,7%, для «Яндекс Маркета» — 15,2 п. п., до 40,1%.

Основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин говорит, что при работе по FBO (продавец хранит товары на своем складе) размер комиссии Ozon за год вырос с 43% до 55%, Wildberries — с 32% до 42%. Эксперт обращает внимание, что это выше международного ориентира в 5–15%. Оценка Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) совпадает с данными АПЭТ. В ассоциации говорят об увеличении затрат селлеров на комиссию и логистику за два года на 58–63%.

В RWB (управляет Wildberries) говорят, что изменение комиссии на маркетплейсе всегда носит дифференцированный характер для различных категорий. В некоторых случаях она может даже снижаться. В «Яндекс Маркете» пояснили, что сейчас платформа реализует эксперимент с подпиской на сниженную комиссию. Раскрывать планы о новых изменениях ставки там отказались.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платформы пересчитали надбавку».