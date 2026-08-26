Единство платформы и удержания

Крупнейшие российские маркетплейсы за год увеличили нагрузку на продавцов, повысив размер комиссии и цену логистических услуг. На Ozon они выросли в среднем с 18,6% до 47,8% от базовой стоимости товара, на Wildberries — с 31,9% до 42,7%. Из-за стремления платформ повысить маржинальность у них растут издержки, в то время как рентабельность селлеров при этом сократилась втрое, а их мотивация к работе на маркетплейсах падает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Средний размер комиссии и стоимости логистических услуг для селлеров Ozon во втором квартале 2026 года достиг 47,8% от базовой цены товара, увеличившись на 29,2 процентного пункта (п. п.) год к году. Такие данные приводит Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ). Для Wildberries аналогичный прирост составил 10,8 п. п., до 42,7%, для «Яндекс Маркета» — 15,2 п. п., до 40,1%.

Основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин говорит, что при работе по FBO (продавец хранит товары на своем складе) размер комиссии Ozon за год вырос с 43% до 55%, Wildberries — с 32% до 42%. Эксперт обращает внимание, что это выше международного ориентира в 5–15%. Оценка Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) совпадает с данными АПЭТ. В ассоциации говорят об увеличении затрат селлеров на комиссию и логистику за два года на 58–63%.

В RWB (управляет Wildberries) говорят, что изменение комиссии на маркетплейсе всегда носит дифференцированный характер для различных категорий. В некоторых случаях она может даже снижаться. В «Яндекс Маркете» пояснили, что сейчас платформа реализует эксперимент с подпиской на сниженную комиссию. Раскрывать планы о новых изменениях ставки там отказались.

Гендиректор МАРМП Алексей Молодых частично связывает увеличение комиссий маркетплейсов с ростом издержек платформ. Но они могут оправдать только половину повышения. Остальное — это стремление онлайн-платформ повысить маржинальность бизнеса, поясняет эксперт

Рост комиссий вкупе с другими расходами привел к снижению рентабельности селлеров. Согласно Market Papa, за год показатель в среднем по рынку снизился с 15% до 5%, а в некоторых категориях продавцы работают в убыток. В МАРМП говорят о падении средней рентабельности продавцов за два года с 12–15% до 5–8%. К концу года показатель опустился до 3–6%, считают там.

Другой причиной стало увеличение стоимости товаров. Согласно АПЭТ, по итогам апреля—июня 2026 года индекс потребительских цен на маркетплейсах увеличился на 1,8% год году. Рост значение во втором квартале показало впервые за три года: до этого стоимость товаров для потребителей снижалась за счет скидок платформ. По данным АПЭТ, средний разрыв между ценой продавца и скидкой маркетплейса на конец июня 2026 года достигал в среднем 60% на трех онлайн-площадках, что больше на 17,63 п. п, чем за тот же период 2023 года.

В Market Papa заметили рост цен в отдельных категориях на 5–10% за год, предполагая, что в дальнейшем он продолжится. Алексей Молодых предполагает, что цены для потребителей на основных площадках за текущий год увеличатся на 8–15%. Хотя президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что доступность товаров для населения на маркетплейсах поддерживают не только применяемые скидки, но и высокая конкуренция.

Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев констатирует, что с точки зрения покупателей маркетплейсы перестали быть самым дешевым каналом. Один и тот же товар сегодня может стоить дешевле на сайте продавца или в традиционной рознице, говорит он. Естественный риск увеличения цен — снижение спроса. В АПЭТ обращают внимание на высокую чувствительность к стоимости в категориях товаров повседневного спроса, например, бытовой химии или зоотоваров. Ограниченные продажи и падающая рентабельность могут способствовать оттоку продавцов из маркетплейсов.

Алексей Молодых говорит, что всего на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» на конец июня 2026 года было 1,1–1,2 млн активных селлеров, что меньше год к году на 6,3–14,1%. Количество новых регистраций продавцов в первой половине 2026 года сократилось на 24–25%, а ликвидаций стало больше не 20%, добавляет он. Эксперт не исключает, что тяжелое для рынка электронной торговли лето 2026 года приведет к уходу с рынка еще 15–20% малых продавцов.

Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков констатирует, что из-за постоянной корректировки комиссий и смены условий бизнес на маркетплейсах все сложнее прогнозировать результат. Господин Молодых замечает, что порог выхода на маркетплейсы вырос не только финансово, но и психологически: риск физической утраты товара из-за атак на склады становится стоп-фактором.

Но политика маркетплейсов вряд ли скорректируется. Во второй половине 2026 года рост комиссий продолжится: их размер законодательно не ограничен, а площадки могу заложить в тарифы растущие расходы на безопасность и восстановление инфраструктуры, поясняет Василий Бумагин. Андрей Пасынков также не сомневается, что маркетплейсы продолжат увеличивать тарифы. В МАРМП ждут, что совокупная нагрузка на продавцов за предстоящие 12 месяцев вырастет еще на 15–25% к текущим значениям.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова