МИД Омана анонсировал скорое объявление о временном маршруте в Ормузском проливе
Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди надеется, что его страна и Иран вскоре объявят о создании временного судоходного коридора в Ормузском проливе. Об этом он написал в соцсети X после переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Фото: Пресс-служба МИД России
«Я надеюсь, что мы вскоре объявим о временном коридоре для Ормузского пролива, а также о практических мерах по восстановлению безопасного судоходства. Будущее управление проливом и окончательное решение последуют в свое время»,— написал Бадр аль-Бусаиди. Кроме того, он анонсировал обсуждения судоходства в проливе с региональными партнерами.
Ситуация в Ормузском проливе обострилась в июле, когда США и Иран возобновили вооруженное противостояние. Американские силы начали блокировать иранские порты. Иранская сторона заявляла, что именно она контролирует морской коридор. В том же месяце Иран и Оман начали переговоры о возобновлении судоходства в проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что для возобновления свободного судоходства страна должна получить от США компенсации за нарушение мирного соглашения.
Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи 8 августа 2026 года заявил, что Иран близок к заключению сделки с Оманом по Ормузскому проливу, но полное возобновление судоходства произойдёт только после получения компенсаций от США за нарушение мирного соглашения. Иран и Оман обсуждают маршрут, по которому коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить — через оманские. Этот маршрут будет действовать два-четыре месяца, но может быть продлён.
Переговоры между Ираном и Оманом по регулированию судоходства в Ормузском проливе достигли значительного прогресса, и США ожидают скорого подписания соглашения. Соединённые Штаты обещают снять блокаду иранских портов после объявления о достижении соглашения о восстановлении беспрепятственного коммерческого судоходства. При этом Тегеран согласился не взимать плату за проход, но, вероятно, добился права контролировать суда, входящие в пролив, по согласованным иранской стороной маршрутам.
Заместитель главы МИД Ирана Вахид Джалалзаде ещё 19 марта 2026 года заявлял, что после завершения военной операции США и Израиля Тегеран и Маскат намерены установить новый правовой режим судоходства в Ормузском проливе. Оман, как посредник, активно работает над организацией безопасного прохода через пролив, о чём глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил 23 марта 2026 года.