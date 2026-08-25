МИД Омана анонсировал скорое объявление о временном маршруте в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди надеется, что его страна и Иран вскоре объявят о создании временного судоходного коридора в Ормузском проливе. Об этом он написал в соцсети X после переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Я надеюсь, что мы вскоре объявим о временном коридоре для Ормузского пролива, а также о практических мерах по восстановлению безопасного судоходства. Будущее управление проливом и окончательное решение последуют в свое время»,— написал Бадр аль-Бусаиди. Кроме того, он анонсировал обсуждения судоходства в проливе с региональными партнерами.

Ситуация в Ормузском проливе обострилась в июле, когда США и Иран возобновили вооруженное противостояние. Американские силы начали блокировать иранские порты. Иранская сторона заявляла, что именно она контролирует морской коридор. В том же месяце Иран и Оман начали переговоры о возобновлении судоходства в проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что для возобновления свободного судоходства страна должна получить от США компенсации за нарушение мирного соглашения.