Список «Яблока» лишили регистрации на выборах в псковский парламент

Псковский областной суд 25 августа удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в законодательное собрание. Это уже второй регион, где «яблочников» снимают с выборов через суд по требованию оппонентов. А через три дня аналогичный иск рассмотрят в Калининградской области.

Судья Псковского облсуда Игорь Панов удовлетворил иск «Родины» и отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в региональный парламент. Основанием для обращения в суд стало отсутствие оттиска печати на доверенности уполномоченного представителя партии по финансовым вопросам. Интересы псковского «Яблока» представлял Виталий Исаков, ранее выступавший в Центризбиркоме во время рассмотрения жалобы партии на отказ в регистрации ее списка на выборах в парламент Санкт-Петербурга. Во время процесса господин Исаков утверждал, что «яблочники» соблюли все законные сроки предоставления документов и выполнили все требования для регистрации кандидатов, а областной избирком не уведомлял «Яблоко» об упомянутых в иске недостатках.

Партия считает решение псковского суда «незаконным, необоснованным и принятым с целью недобросовестного устранения политических конкурентов», заявили в «Яблоке», пообещав обжаловать его в апелляционной инстанции.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблоко" теряет регионы»