Список «Яблока» лишили регистрации на выборах в псковский парламент
Псковский областной суд 25 августа удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в законодательное собрание. Это уже второй регион, где «яблочников» снимают с выборов через суд по требованию оппонентов. А через три дня аналогичный иск рассмотрят в Калининградской области.
Судья Псковского облсуда Игорь Панов удовлетворил иск «Родины» и отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в региональный парламент. Основанием для обращения в суд стало отсутствие оттиска печати на доверенности уполномоченного представителя партии по финансовым вопросам. Интересы псковского «Яблока» представлял Виталий Исаков, ранее выступавший в Центризбиркоме во время рассмотрения жалобы партии на отказ в регистрации ее списка на выборах в парламент Санкт-Петербурга. Во время процесса господин Исаков утверждал, что «яблочники» соблюли все законные сроки предоставления документов и выполнили все требования для регистрации кандидатов, а областной избирком не уведомлял «Яблоко» об упомянутых в иске недостатках.
Партия считает решение псковского суда «незаконным, необоснованным и принятым с целью недобросовестного устранения политических конкурентов», заявили в «Яблоке», пообещав обжаловать его в апелляционной инстанции.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблоко" теряет регионы»
Юрист «Яблока» Виталий Исаков ранее успешно представлял интересы партии в Конституционном суде в марте 2025 года, когда суд признал незаконным недопуск кандидатов «Яблока» на муниципальные выборы 2023 года в Псковской области.
На основе этого решения «Яблоко» подало иски о компенсации за отстранение от политической жизни и расходы на предвыборную кампанию. В январе 2026 года Псковский областной суд снизил компенсацию партии за незаконное снятие с выборов с 196 тыс. до 10 тыс. рублей, хотя Минфин оспаривал право партии на возмещение ущерба, а не только на «премию за активность».