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Приток средств на брокерские счета во втором квартале превысил 1,1 трлн рублей

Во втором квартале 2026 года чистый приток средств инвесторов на брокерские счета стал рекордным с 2021 года и превысил 1,1 трлн руб., следует из «Обзора ключевых показателей брокеров» Банка России. Объем внесенных средств увеличился на 19% в сравнении с первым кварталом.

Основной объем средств розничных инвесторов был направлен в долговые инструменты — покупки корпоративных облигаций увеличились до 185 млрд руб., что на 58% больше, чем в первом квартале. Покупки ОФЗ практически не изменились и составили 173 млрд руб. во втором квартале.

Вложения нарастили в первую очередь квалифицированные инвесторы, на них пришлось почти 700 млрд руб.— на 27,5% больше, чем в первом квартале, тогда как вложения со стороны неквалифицированных инвесторов практически не изменились.

Подробнее — в материале «Бумажный бум».

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