Бумажный бум

Приток средств на брокерские счета во втором квартале превысил рекордные 1,1 трлн руб., при этом большую часть вложений обеспечили квалифицированные инвесторы. Основной объем средств инвесторы направили на покупку долговых бумаг, но и чистые покупки акций выросли более чем вдвое, превысив 100 млрд руб. Такие объемы были вызваны летним обвалом фондового рынка, который дал возможность приобрести акции по сниженной цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Во втором квартале 2026 года чистый приток средств инвесторов на брокерские счета стал рекордным с 2021 года и превысил 1,1 трлн руб., следует из «Обзора ключевых показателей брокеров» Банка России. Объем внесенных средств увеличился на 19% в сравнении с первым кварталом.

Основной объем средств розничных инвесторов был направлен в долговые инструменты — покупки корпоративных облигаций увеличились до 185 млрд руб., что на 58% больше, чем в первом квартале. Покупки ОФЗ практически не изменились и составили 173 млрд руб. во втором квартале.

Вложения нарастили в первую очередь квалифицированные инвесторы, на них пришлось почти 700 млрд руб.— на 27,5% больше, чем в первом квартале, тогда как вложения со стороны неквалифицированных инвесторов практически не изменились.

Заметнее всего вырос спрос на акции: чистые покупки увеличились с 48 млрд руб. в первом квартале до 101 млрд руб. во втором.

Интерес инвесторов к долевым бумагам подстегнули регулярные обвалы рынка летом 2026 года, считают эксперты.

Если в марте 2026 года индекс Московской биржи превышал 2900 пунктов, то к июлю он рухнул до 1900 пунктов, обновив минимум с октября 2022 года. К началу августа ему удалось частично отыграть падение и перевалить за 2300 пунктов, однако вскоре он опять обвалился до 2100 пунктов. «Розница настроена гораздо более спекулятивно, чем институциональные инвесторы. Видя снижение котировок, инвесторы покупали подешевевшие бумаги»,— указывает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «При этом если обычно перед дивидендным сезоном акции компаний дорожают, то в этом году такого заметного роста не было, что дало повышенную доходность дивидендам и привлекло еще больше инвестиций на рынок акций»,— считает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Ольга Шишлянникова, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России, 25 августа 2026 года: «Сейчас наш рынок переживает сложный период. Настроение у инвесторов далеко не оптимистичное. И у них есть на то причины».

Интерес к облигациям остается высоким на фоне постепенного снижения ключевой ставки и падения ставок по банковским вкладам, указывает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. «Поступление средств на рынок долговых бумаг обеспечивается и за счет перетока средств из банковских депозитов, учитывая, что в период высоких ставок облигации могут конкурировать с банковскими инструментами»,— указывает господин Леснов. «Однако, если ключевая ставка опустится ниже 14%, доходность бумаг окажется заметно ниже текущих инфляционных ожиданий, что может привести к оттоку из инструментов»,— полагает Сергей Суверов. По данным ЦБ, в июле ожидания населения по инфляции составили 14,7% после 12,4% в июне.

Число техдефолтов по облигациям, которые присутствовали в портфелях физлиц во втором квартале, увеличилось до 29, тогда как в первом квартале таковых был 21, а годом ранее — 16.

Общий объем вложений физлиц, которые затронули дефолты, при этом незначительно снизился и составил 21 млрд руб. По оценке экспертов, всего к августу число уникальных дефолтов по эмиссиям за восемь месяцев 2026 года превысило 60, что сопоставимо с количеством дефолтов за весь 2025 год (см. “Ъ” от 13 августа). «Возможность эмитентов исполнять свои долговые обязательства остается ключевым фактором, который будет формировать спрос инвесторов на долговые бумаги»,— предупреждает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. В то же время снижение ключевой ставки может подстегнуть спрос на акции, считают в «Цифра брокер», однако интерес к рынку долевых бумаг будет определяться в том числе геополитическими рисками, заключает директор по инвестициям УК «РенКап» Илья Голубов.

Андрей Ковалев