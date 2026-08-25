В правительстве пропишут стандарты внедрения ИИ-агентов для промышленного ПО

Инициатива Минцифры и Минпромторга должна исключить случаи, когда разработчики готовых решений закрывают свои системы для возможности интеграции с альтернативными агентами, и простимулировать развитие национального и суверенного ИИ.

Сегодня наиболее зрелые внедрения ИИ-агентов есть в клиентском сервисе и поддержке, разработке ПО, финансовом секторе, ритейле и телекоммуникационной отрасли. В промышленности агенты используются для работы с нормативной и конструкторской документацией, закупок, планирования, техподдержки внутренних систем. Но полноценные ИИ-агенты есть только в некоторых западных решениях и пока это не массовая практика

Подробности — в материале «Агентов пустят на завод».