Агентов пустят на завод

Минцифры и Минпромторг пропишут стандарты внедрения ИИ-агентов для промышленного ПО. Инициатива должна исключить случаи, когда разработчики готовых решений закрывают свои системы от возможности интеграции с альтернативными агентами, и простимулировать развитие национального и суверенного ИИ. Но полноценных готовых продуктов такого класса в российском реестре ПО пока мало, утверждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Минцифры совместно с Минпромторгом разработают правила интеграции ИИ-агентов в промышленное программное обеспечение (ПО). Перечень открытых протоколов, по которым ИИ-агенты смогут взаимодействовать с софтом, министерства должны будут подготовить правительству к 1 декабрю 2026 года. Об этом “Ъ” рассказали три источника, участвующие в обсуждениях.

ИИ-агент — это автономная программная система, которая самостоятельно предпринимает действия в цифровой или физической среде для достижения заданной цели.

«Промышленные компании сейчас разрабатывают агентов для работы как с промышленным ПО, так и с агрегатами, в которых работает это ПО»,— добавляет собеседник “Ъ”, участвующий в разработке меры. Агенты, продолжил он, нужны для ускорения технологического процесса, но производители «могут свое ПО закрывать от них» и, как следствие, использовать только собственных агентов. «Это скорее антимонопольная мера»,— отмечает еще один источник “Ъ”, знакомый с деталями инициативы. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что обсуждаемая мера дорабатывается.

Представитель Минцифры сообщил, что министерство последовательно формирует условия для развития и применения технологий ИИ.

Основная задача инициативы — обеспечить безопасное и эффективное взаимодействие ИИ-агентов с существующей цифровой инфраструктурой и сформировать единые подходы к интеграции.

«Говорить об обязательной интеграции ИИ-агентов во все промышленное ПО преждевременно. Речь идет о создании условий для их совместимого применения с учетом задач предприятий и требований к безопасности»,— добавили в Минцифры. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

Представитель «Т-Технологий» уточнил, что это одна из совместных инициатив «Т-Технологий» и «Норникеля», предложенная рабочей группе по ИИ, но отказался от дальнейших комментариев. В «Яндексе» отказались от комментариев. Сбербанк на запрос “Ъ” не ответил.

Конечной целью любого агента является выполнение части работы штатного сотрудника, отмечает руководитель отдела цифровых решений департамента промышленной автоматизации компании «Рексофт» Вячеслав Целковский. Для промышленности это может быть агент, дающий определенную команду оборудованию вместо человека.

Сегодня наиболее зрелые внедрения ИИ-агентов есть в клиентском сервисе и поддержке, разработке ПО, финансовом секторе, ритейле и телекоммуникационной отрасли, говорит директор по стратегии и развитию ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин.

В промышленности агенты используются для работы с нормативной и конструкторской документацией, закупок, планирования, техподдержки внутренних систем. Но полноценные ИИ-агенты есть только в некоторых западных решениях и пока это не массовая практика, добавил главный инженер «Рокет Контрол» Павел Приходько. По оценке господина Юдина, доля решений с реальной агентской функциональностью в реестре российского ПО — около 5%. На данный момент в реестре российского ПО более 32,3 тыс. продуктов от 11,9 тыс. разработчиков. В среднем по миру доля таких решений среди всех ИИ-программ достигает 39%. В 2026 году объем российского рынка корпоративных ИИ-агентов оценивается примерно в 30 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 июля).

30 миллиардов рублей составляет объем российского рынка корпоративных ИИ-агентов в 2026 году, по данным «Яков и партнеры».

Само ПО с подобным агентом может стать дороже в разработке и «отладке», дороже станет и его эксплуатация, подчеркнул директор по технологиям MWS AI (входит в МТС Web Services) Артур Сахаров. На практике экономия времени людей за счет внедрения агентов и автоматизации превышает стоимость владения такими системами, считает эксперт.

Ника Сизова