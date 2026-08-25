Альфа-банк провел секьюритизацию потребительских кредитов по револьверной схеме
25 августа Альфа-банк сообщил на сайте раскрытия информации, что завершил первое для себя размещение облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, в форме револьверной сделки. Как пояснили “Ъ” в банке, в первый год поступления от погашения кредитов в портфеле не идут на погашение облигаций, а направляются на покупку новых кредитов взамен погашенных.
«В этот период погашение номинала облигаций не производится — инвесторы получают только купонный доход, а новые кредиты непрерывно замещают погашенные, поддерживая номинал портфеля в залоге»,— рассказали “Ъ” в банке. Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов объемом 31,25 млрд руб., старший транш, размещенный в рынок, составил 25 млрд руб. Купонный доход по бумагам составит 16,25%, а потенциальная доходность — 17,5% с учетом ожидаемого дохода от реинвестирования полученных средств.
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Секьюритизация потребительских кредитов по револьверной схеме, которую применил Альфа-банк, становится всё более востребованной на российском долговом рынке. Эту схему активно используют ВТБ, Газпромбанк, Яндекс-банк, «Синара» и Т-Банк для увеличения сроков фондирования.
Банк России в апреле 2026 года выступил резко негативно в отношении «недобросовестных практик банков по оптимизации нагрузки на капитал» за счет продажи другим кредитным организациям секьюритизированных облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, и планирует ввести макропруденциальные надбавки по инвестициям в такие бумаги. При этом старший класс облигаций, размещаемый в рынок, характеризуется минимальным риском.
Объём выпущенных секьюритизированных неипотечных облигаций в 2025 году составил почти 230 млрд руб., превысив суммарный показатель предшествующих восьми лет, а за первый квартал 2026 года объём биржевых размещений таких бумаг достиг 65,5 млрд руб. Прогноз агентства «Эксперт РА» указывал, что в 2026 году объём секьюритизации потребкредитов может составить рекордные 500 млрд руб., который может быть существенно превышен.