Альфа-банк провел секьюритизацию потребительских кредитов по револьверной схеме

25 августа Альфа-банк сообщил на сайте раскрытия информации, что завершил первое для себя размещение облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, в форме револьверной сделки. Как пояснили “Ъ” в банке, в первый год поступления от погашения кредитов в портфеле не идут на погашение облигаций, а направляются на покупку новых кредитов взамен погашенных.

«В этот период погашение номинала облигаций не производится — инвесторы получают только купонный доход, а новые кредиты непрерывно замещают погашенные, поддерживая номинал портфеля в залоге»,— рассказали “Ъ” в банке. Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов объемом 31,25 млрд руб., старший транш, размещенный в рынок, составил 25 млрд руб. Купонный доход по бумагам составит 16,25%, а потенциальная доходность — 17,5% с учетом ожидаемого дохода от реинвестирования полученных средств.

Подробнее — в материале «Длинными деньгами зарядили барабан».