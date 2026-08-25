Длинными деньгами зарядили барабан

Альфа-банк провел секьюритизацию потребительских кредитов по револьверной схеме, когда на начальном этапе средства от платежей по кредитам идут не на погашение облигаций, а на выкуп новых кредитов для поддержания портфеля залогов. Держатели облигаций в это время получают только купонный доход, и по словам экспертов, такие бумаги интересны в первую очередь консервативным инвесторам. Набирающая популярность на российском рынке схема финансирования позволяет банкам получить доступ к длинным деньгам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Во вторник, 25 августа, Альфа-банк сообщил на сайте раскрытия информации, что завершил первое для себя размещение облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, в форме револьверной сделки. Как пояснили “Ъ” в банке, в первый год поступления от погашения кредитов в портфеле не идут на погашение облигаций, а направляются на покупку новых кредитов взамен погашенных.

«В этот период погашение номинала облигаций не производится — инвесторы получают только купонный доход, а новые кредиты непрерывно замещают погашенные, поддерживая номинал портфеля в залоге»,— рассказали “Ъ” в банке. Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов объемом 31,25 млрд руб., старший транш, размещенный в рынок, составил 25 млрд руб. Купонный доход по бумагам составит 16,25%, а потенциальная доходность — 17,5% с учетом ожидаемого дохода от реинвестирования полученных средств.

В Альфа-банке отметили, что выпуск был размещен как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов.

По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация после окончания револьверного периода — начиная с 1 ноября 2027 года. «Данная сделка позволила нам привлечь дополнительную ликвидность и высвободить капитал на долгосрочном горизонте, что создает прочную основу для дальнейшего развития»,— отметила руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-банка Юлия Лапшина.

Такие облигации интересны консервативным инвесторам, говорят участники рынка. По словам аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Егора Зиновьева, при практически одинаковом уровне надежности с обычными AAA-выпусками данная бумага предлагает более высокую доходность за счет того, что выплаты по купонам и амортизация обеспечиваются надежными банковскими кредитами. Глава УК «Арикапитал» Алексей Третьяков считает, что подобные структурные облигации вряд ли могут быть интересны институциональным инвесторам. «Покупатель, по сути, продает опционы банку-эмитенту, не имея возможности детально проанализировать ни кредитный риск, ни риск дюрации»,— говорит он.

Инструмент секьюритизации, предусматривающий револьверный период, становится все более востребованным на российском долговом рынке.

«Среди эмитентов, активно использующих такой механизм,— ВТБ, Газпромбанк, Яндекс-банк, “Синара” и Т-Банк»,— перечисляет старший директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Максим Булгаков. По его словам, привлекательность этой схемы для банков-оригинаторов обусловлена возможностью увеличения сроков фондирования: за счет удлинения дюрации выпуска оригинатор получает доступ к фиксированному финансированию на более длительный горизонт, чем при классической амортизируемой секьюритизации.

При этом, по словам господина Булгакова, в периметр подобных сделок может входить широкий спектр активов: от потребительских кредитов до кредитных карт, ипотеки, автокредитов и займов МСП. «Однако рыночная практика последних полутора лет показывает, что на рынке доминируют сделки, обеспеченные потребительскими кредитами, тогда как прочие классы активов в данном сегменте представлены ограниченно или вовсе не представлены»,— рассказал эксперт. По его словам, увеличение сделок секьюритизации с револьверным периодом представляется вероятным по мере формирования более предсказуемой траектории ключевой ставки.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев, Ксения Дементьева