Минобороны России отчиталось об ударах по портам в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли удары по судам и инфраструктуре в портах Южный и Черноморск в Одесской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В порту Южный были поражены два судна, которые перевозили грузы для вооруженных сил Украины. Под удар также попала портовая инфраструктура для разгрузки военной техники и снаряжения. В порту Черноморск были поражены резервуары с топливом для нужд ВСУ.

Российские военнослужащие наносят удары по украинским портам и судам в Черном море с середины июля. Предыдущая атака была совершена в ночь на 25 августа. Тогда в порту Южный было поражено судно с грузом для ВСУ, а также инфраструктура для разгрузки военной техники и снаряжения.