Минобороны России: в порту Южный поражены инфраструктура и судно с грузом ВСУ

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые, по данным Москвы, используются для снабжения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, в ночь на 25 августа ударные беспилотники поразили объекты в порту «Южный». В числе целей был сухогруз, доставивший на территорию Украины груз для нужд ВСУ. Также были поражены элементы портовой инфраструктуры, задействованные в разгрузке военной техники и снаряжения.