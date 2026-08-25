ВЦИОМ: 66% опрошенных заявили о готовности участвовать в думских выборах

Проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму намерены свыше половины россиян, свидетельствуют свежие опросы социологов. Результаты представили на совместном круглом столе Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). По данным ВЦИОМа, о готовности участвовать в выборах говорят 66% респондентов, фонда «Общественное мнение» (ФОМ) — 67%.

Показатель декларируемого участия высокий, только 18% уверенно заявляют, что не пойдут на выборы, а 13% еще не определились с участием, отметил представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов. Схожие цифры получили и в ФОМ, сообщила директор проектов фонда Лариса Паутова. Позиции лидера гонки незыблемы, тогда как «партии второго эшелона» сохраняют различия на уровне статистической погрешности, указали социологи.

«Ситуация для учебника истории замечательная: микроскопические различия между партиями»,— заметила госпожа Паутова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выборы в рамках погрешности»