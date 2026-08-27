Сегодня исполняется 73 года председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Фонд Росконгресс Александр Бастрыкин

Фото: Фонд Росконгресс

Его поздравляет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова:

— Уважаемый Александр Иванович, от всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Ваш жизненный путь — яркий пример верности Родине, профессии, своему делу. Вы находитесь на переднем крае борьбы с криминалом, защищаете права и свободы россиян, в том числе юных. Спасибо за неравнодушие и важные решения по непростым ситуациям, связанным с защитой семей и детей, в том числе пострадавших от военных действий. За поддержку в работе по профилактике деструктивного поведения ребят, их защите от преступников. Значимо, что СК курирует проекты по подростковому спорту и профориентации, шефствует над сотнями детских учреждений и организаций. Желаю здоровья, сил, терпения и всего самого хорошего Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»