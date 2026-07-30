Все остаются на местах

Рынок труда по итогам первого полугодия демонстрирует стабильную занятость, следует из данных Росстата. Одновременно с этим фиксируется постепенное сокращение темпов прироста реальных зарплат. При этом в ближайшей перспективе, по данным опроса РСПП, компании в условиях снижения спроса на свою продукцию могут активизировать усилия по сокращению расходов на персонал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Российские компании все реже готовы перекупать друг у друга персонал. Такой вывод можно сделать из опубликованных Росстатом данных о состоянии экономики в январе—июне. По итогам второго квартала уровень безработицы составил 2,2%, как и в первые три месяца года. Показатель зарегистрированной безработицы (включает только тех, кто обратился в государственные службы занятости) также остался на прежнем уровне — 0,4%. В июне доля безработных, искавших работу от одного до трех месяцев, уменьшилась на 4,3 процентного пункта по сравнению с маем и составила 24,7%. Более года искали работу 13,5% безработных.

Уровень занятости в июне при этом незначительно подрос и достиг самого высокого показателя с начала этого года (61,6%).

Абсолютный показатель занятости по итогам второго квартала также немного вырос — до 74,7 млн человек с 74,6 млн в январе—марте.

Вытекающий из этих цифр вывод о том, что темпы найма сотрудников в январе—июне в целом остались прежними, на микроуровне подтверждает и статистика рекрутинговой платформы HRlink: ее клиенты наняли порядка 125 тыс. человек, как и годом ранее. По отраслям динамика при этом различается: наем вырос в ритейле (плюс 4,5%), фармацевтике (2,5%), строительстве (8%), агробизнесе (80%). Снижение зафиксировано в ИТ-сфере (минус 18%), в индустрии гостеприимства (15%), финансах (12%), логистике (10%).

«Мы можем говорить о стабилизации спроса на труд»,— отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Поляков. При этом, как следует из данных Росстата, бизнес начал отказываться от найма работников по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) вместо трудовых договоров. Если в течение всего 2025 года доля работников на ГПХ росла и достигла пика в первые месяцы 2026-го (свыше 10%), то к маю она сократилась почти в два раза, до 5,1%. Это говорит о стабилизации планов по найму персонала, по крайней мере на крупных предприятиях (Росстат рассчитывает этот показатель без учета МСП).

Аналитики Газпромбанка отмечают, что на фоне слабой динамики ВВП рынок труда почти возвращается к нормализации: безработица близка к историческому минимуму, а навес потребности экономики в рабочей силе над числом безработных опять растет (до 70 тыс. человек с сезонной коррекцией). Банк России в своем недавнем релизе о новом размере ключевой ставки фиксировал рост обеспеченности предприятий сотрудниками, отмечая, что это будет вносить вклад в замедление темпов роста цен.

В то же время, как показывает статистика Росстата, при стабильной занятости на рынке труда замедляется темп прироста зарплат.

Если в январе он составил 8,6% с поправкой на инфляцию, то в мае — уже 4,5%. Впрочем, за январь—май реальные зарплаты выросли на 7,2% в годовом выражении, что опережает показатель за 2025 год в целом (5,2%).

Как следует из нового опроса РСПП, в перспективе часть компаний может продолжить сокращать расходы на персонал в условиях нехватки оборотных средств и неплатежей со стороны контрагентов. 72% респондентов готовы пойти на ограничения найма, 44% — перевести сотрудников на работу на условиях неполного рабочего времени или направить в отпуска без сохранения зарплат. Возможность сократить штат рассматривают 28% опрошенных РСПП компаний, снизить зарплату или оптимизировать размер социального пакета сотрудников — 20% респондентов.

Анастасия Мануйлова