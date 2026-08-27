Сегодня исполняется 47 лет председателю «Деловой России» Алексею Репику

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Репик

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Алексей Репик

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Его поздравляет министр экономического развития РФ Максим Решетников:

— Уважаемый Алексей Евгеньевич, поздравляю Вас с днем рождения! Многие годы Вы возглавляете «Деловую Россию» и хорошо знаете, чем живет российский предприниматель. С присущими Вам принципиальностью и ответственностью Вы участвуете в решении задач по развитию инвестиционного климата, технологий, взаимодействия бизнеса и государства. Эта экспертиза востребована и в работе общественного совета при Минэкономразвития, который Вы возглавляете. Ценю Вашу открытость к диалогу, благодарю за конструктивное взаимодействие. Желаю здоровья, энергии и новых успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»