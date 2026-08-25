Операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дизтоплива из РФ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вице-премьер Александр Новак ранее, 25 июля 2026 года, сообщал о намерении правительства продлить запрет на экспорт бензина до конца года, при этом ограничения на вывоз дизтоплива планировалось снять по мере восстановления рынка. Он также отмечал, что возможность экспорта дизтоплива важна для обеспечения полной загрузки нефтеперерабатывающих заводов и предотвращения переизбытка.

Запрет на экспорт дизтоплива для производителей был введен 8 июля 2026 года, а полный запрет на экспорт бензина действует с 31 августа 2025 года. Несмотря на принятые меры, 21 июля 2026 года Александр Новак указывал на сохранение напряженной ситуации с топливом, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

В декабре 2025 года на совещании под руководством Александра Новака обсуждалось продление ограничений на экспорт бензина и дизтоплива до конца февраля 2026 года. Тогда участники совещания пришли к выводу, что рынок насыщается, а выпуск бензина и дизтоплива увеличился на 6% к ноябрю. Однако, в тот период розничные цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 2,9% и 2,5% соответственно, снизившись только в ноябре на 0,6–1%.