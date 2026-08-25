Фигуристка Дзепка заменит Костылеву на этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке
Российская фигуристка София Дзепка, выступающая в одиночном катании, заменит Елену Костылеву на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Бангкоке.
София Дзепка
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Изначально София Дзепка была заявлена на соревнование в качестве запасной спортсменки. Ранее в августе Елена Костылева, которая значилась основной, получила повреждение ягодичной мышцы.
Также на этапе в Бангкоке выступят одиночник Лев Лазарев и танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артем Валов. Турнир пройдет с 3 по 5 сентября.
В активе 17-летней Софии Дзепки бронзовая медаль юниорского первенства России (2025). Кроме того, она является победительницей финала Гран-при страны (2026). 21 августе фигуристка выиграла этап юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане. Она единственная из всех участниц исполнила четверной прыжок.
София Дзепка получила нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) 22 июля 2026 года, вместе с Еленой Костылевой, Львом Лазаревым, Марией Фефеловой и Артемом Валовым. Сезон 2026/27 стал первым, когда российские фигуристы получили допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе без использования национальной символики. Турнир в Китае стал первым международным соревнованием для российских спортсменов с марта 2022 года.
20 августа 2026 года София Дзепка выиграла короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в китайском Сиане, где она выступила в качестве основной спортсменки после снятия Елены Костылевой по медицинским показаниям. На этом же этапе Лев Лазарев победил в мужском одиночном катании, а дуэт Мария Фефелова и Артем Валов завоевал золото в танцах на льду.
Елена Костылева в начале марта 2026 года пропустила финал Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров из-за контузии пятки, которая не позволила ей подготовиться к соревнованию. В декабре 2025 года она покидала академию Евгения Плющенко из-за конфликта тренера с ее матерью, однако к январю 2026 года вернулась к тренировкам с ним.