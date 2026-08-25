Российский рынок digital-маркетинга в 2026 году может сократиться на 1–3%

Цифровые и маркетинговые услуги в России стали пользоваться меньшим спросом у бизнеса и государства. За весь 2026 год объем этого рынка может сократиться на 1–3%. Больше всего снизили затраты на цифровое продвижение в госсекторе, хотя участники рынка ожидали роста спроса на услуги в связи с предстоящими выборами в Госдуму. Если в коммерческом сегменте снижение затрат обусловлено экономической ситуацией, то в госсекторе — отказом от закупок у сторонних подрядчиков в пользу внутренних ресурсов, считают эксперты.

Негативная динамика сохраняется второй год подряд: в 2025 году рост рынка замедлился более чем втрое — если в 2024 году он вырос на 29%, то в 2025-м — только на 8,7%, составив 464 млрд руб. На это повлияли массовые сокращения затрат бизнеса и государства на цифровые и маркетинговые услуги.

Сокращали расходы в первую очередь «Государственные структуры и сервисы»: в 2025 году они потратили на услуги подрядчиков на 23% меньше, чем в 2024-м. Также заметно снизили траты компании в химической отрасли (13,9%), издательском деле (8,5%), металлургии (7,9%) и спорте (6,1%).

Подробнее — в материале «Продвижение обездвижено».