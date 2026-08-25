Российский рынок digital-маркетинга в 2026 году может сократиться на 1–3%
Цифровые и маркетинговые услуги в России стали пользоваться меньшим спросом у бизнеса и государства. За весь 2026 год объем этого рынка может сократиться на 1–3%. Больше всего снизили затраты на цифровое продвижение в госсекторе, хотя участники рынка ожидали роста спроса на услуги в связи с предстоящими выборами в Госдуму. Если в коммерческом сегменте снижение затрат обусловлено экономической ситуацией, то в госсекторе — отказом от закупок у сторонних подрядчиков в пользу внутренних ресурсов, считают эксперты.
Негативная динамика сохраняется второй год подряд: в 2025 году рост рынка замедлился более чем втрое — если в 2024 году он вырос на 29%, то в 2025-м — только на 8,7%, составив 464 млрд руб. На это повлияли массовые сокращения затрат бизнеса и государства на цифровые и маркетинговые услуги.
Сокращали расходы в первую очередь «Государственные структуры и сервисы»: в 2025 году они потратили на услуги подрядчиков на 23% меньше, чем в 2024-м. Также заметно снизили траты компании в химической отрасли (13,9%), издательском деле (8,5%), металлургии (7,9%) и спорте (6,1%).
Подробнее — в материале «Продвижение обездвижено».
В 2025 году темпы роста российского рынка рекламы и продвижения в интернете сократились с 53% в 2024 году до 28%, при этом общая сумма стартовых цен тендеров на digital- и маркетинговые услуги увеличилась с 33,01 млрд рублей в 2023 году до 33,56 млрд рублей в 2024 году, хотя количество тендеров также выросло.
Более 50% российских компаний планируют сократить маркетинговые расходы в 2026 году, что приведет к отказу от сувенирной продукции, участия в выставках и конференциях, а также сокращению маркетинговых исследований. По прогнозам, медиаинфляция в России, превысившая 20% в конце 2025 года, может вырасти до 28% в 2026 году.
Рекламные бюджеты в печатных изданиях России в 2025 году сократились на 13%, до 4,1 млрд рублей, и могут уменьшиться еще на 14% в 2026 году, в то время как объем рекламы в онлайн-СМИ снизился на 3% в 2025 году, до 21,8 млрд рублей, и может сохранить эту динамику в 2026 году.