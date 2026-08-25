Выходит в свет новый роман писателя Андрея Рубанова «Мороз по жести»

«Мороз по жести» — продолжение романа Рубанова «Человека из красного дерева» (2021), где писатель впервые описал параллельный людям мир истуканов.

Среди нас живут ожившие храмовые скульптуры святых. Первой воплотилась невесть как еще в 1677 году Анна Кашинская. Ну а дальше пошло-поехало. Истуканы стали искать себе подобных, реставрировать, оживлять при помощи некоего ритуала и социализировать. То есть они везде. И на Рублевке, и в реставрационных мастерских, и в тихих избах Вепревой Пустоши, что в Ростове Великом.

Подробности — в материале «Истуканьи бега».