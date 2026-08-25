Тюменское УФАС вынесло 12 предостережений продавцам воды из-за роста цен

Тюменское УФАС вынесло 12 предостережений продавцам бутилированной питьевой воды объемом от 5 литров. Поводом стали жалобы жителей на рост цен во время действия режима ЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Отдельные случаи завышения цен могут служить сигналом для других участников рынка и спровоцировать согласованные действия по завышению цен. Такие действия расцениваются как нарушение антимонопольного законодательства»,— говорится в сообщении.

Напомним, из-за паводка в Тюмени и Тюменском округе действует режим чрезвычайной ситуации. На фоне паводка в Тюмени возникли проблемы с водоснабжением. Жители начали жаловаться на неприятный цвет и запах воды. По фактам обращений СКР возбудил уголовное дело. С 30 июля в Тюмени организован подвоз бутилированной воды жителям города.

Полина Бабинцева