В школах Ялты сократят занятия из-за жары

В начале учебного года в общеобразовательных учреждениях крымской Ялты сократят уроки до 35 минут. Об этом журналистам сообщил заместитель главы администрации курортного города Ренард Кутковский. По его словам, решение принято из-за сильной жары.

«Учебный год начнется в очном формате. Уроки будут начинаться в 8:00 для школ с двумя сменами и в 8:30 для школ с одной сменой»,— отметил чиновник. Он также сообщил, что режим работы образовательных организаций в городе и далее может корректироваться в зависимости от оперативной обстановки на полуострове.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов присвоил пожару в пределах Ялтинского горнолесного заповедника, который не могут потушить почти неделю, статус природной ЧС регионального характера. По последним данным, площадь пожара достигла 50 га. Его пытаются потушить 600 человек из числа МЧС и добровольцев.

Подробнее о пожаре — в материале «Ъ» «Ялта в огне».

Александр Дремлюгин, Симферополь