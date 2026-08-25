В школах Ялты сократят занятия из-за жары
В начале учебного года в общеобразовательных учреждениях крымской Ялты сократят уроки до 35 минут. Об этом журналистам сообщил заместитель главы администрации курортного города Ренард Кутковский. По его словам, решение принято из-за сильной жары.
«Учебный год начнется в очном формате. Уроки будут начинаться в 8:00 для школ с двумя сменами и в 8:30 для школ с одной сменой»,— отметил чиновник. Он также сообщил, что режим работы образовательных организаций в городе и далее может корректироваться в зависимости от оперативной обстановки на полуострове.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов присвоил пожару в пределах Ялтинского горнолесного заповедника, который не могут потушить почти неделю, статус природной ЧС регионального характера. По последним данным, площадь пожара достигла 50 га. Его пытаются потушить 600 человек из числа МЧС и добровольцев.
Подробнее о пожаре — в материале «Ъ» «Ялта в огне».
Глава Крыма Сергей Аксёнов 25 августа 2026 года подписал указ о присвоении лесному пожару в районе Аутке под Ялтой статуса природной чрезвычайной ситуации регионального характера. Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике начался в ночь на 19 августа, тогда сообщалось о возгорании лесной подстилки на четырёх участках общей площадью 3,3 га.
Позднее, 25 августа 2026 года, площадь пожара увеличилась до 50 га, а в его тушении задействованы 600 человек. При этом использование техники осложнено рельефом, и пролив очагов производится ранцевыми огнетушителями. Сложные горные склоны, отсутствие источников воды, сильный ветер и жара затрудняют работу спасателей, также прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности.
В 2025 году власти Ялты расширяли применение систем раннего выявления природных возгораний на основе искусственного интеллекта, установив 14 комплексов «Лесохранитель». Эти системы фиксируют дым и передают сигнал в Единую дежурно-диспетчерскую службу для оперативного реагирования.