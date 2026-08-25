Ялта в огне

В заповедных лесах Ялты уже неделю продолжается борьба с сильным пожаром. К ликвидации огня на площади 50 га привлечены 600 человек, использование техники из-за сложного рельефа невозможно — пролив очагов производится с помощью ранцевых огнетушителей. Ситуацию осложняют сильные жара и ветер. Глава Крыма Сергей Аксенов присвоил лесному пожару статус чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вертолет Ми-8 тушит пожар на территории природного заповедника в Ялте

Фото: МЧС России Вертолет Ми-8 тушит пожар на территории природного заповедника в Ялте

Фото: МЧС России

Первые сообщения о возгорании в ялтинском микрорайоне Аутка на урочище Темира в пределах Ялтинского горно-лесного заповедника появились в ночь на 19 августа. По данным республиканского МЧС, горела лесная подстилка на четырех участках общей площадью 3,3 га. Тогда на борьбу с огнем привлекли более 300 человек и 60 единиц техники. Из-за сложного рельефа, спасателями пришлось добираться до мест возгорания пешком с ранцевыми огнетушителями.

О причинах возгорания официально не сообщалось. Местные жители предполагали, что его мог спровоцировать один из многочисленных украинских БПЛА, атаковавших полуостров накануне, однако эту версию тоже официально никто не комментировал. По последним данным, площадь пожара составляет уже 50 га. К его тушению привлечены 600 человек.

«Сложный горный рельеф, крутые скалистые склоны, отсутствие источников воды рядом, а также сильный ветер и жара значительно осложняют работу»,— сообщили “Ъ” в региональном управлении МЧС.

В регионе в связи с погодными условиями в ближайшие дни прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. Спасатели работают в труднодоступной местности с помощью ранцевых огнетушителей. Они также пытаются проложить рукавные линии по скальному массиву. В тушении задействованы вертолеты, которые набирают воду в море и сбрасывают ее на очаги возгорания.

По словам волонтеров, которые помогают спасателям, усилившийся в последние дни ветер усугубляет ситуацию. Они также отмечают, что для борьбы со стихией нужны еще добровольцы, особенно владельцы полноприводных внедорожников и горных мотоциклов. Мэр Ялты Янина Павленко ситуацию пока не комментировала.

Глава Крыма Сергей Аксенов присвоил пожару статус природной ЧС регионального характера.

Согласно его указу, опубликованному на официальном портале правительстве РК, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен председатель республиканского совмина Юрий Гоцанюк. Согласно документу, власти региона планируют привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации пожара.

Ялтинский горно-лесной заповедник создан в 1973 году как особо охраняемая природная территория федерального значения в Крыму. Расположен на южном склоне Главной гряды Крымских гор вдоль побережья Черного моря от Фороса до Гурзуфа. Занимает территорию более 14,5 тыс. га. В основном имеет хвойную растительность. Лесные пожары происходят в заповеднике почти каждый год, в самом внушительном из них в 1993 году погибли 459 га леса, а в тушении участвовали более 5 тыс. человек.

Александр Дремлюгин, Симферополь