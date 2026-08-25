В прокат выходит ремейк фильма «Чучело» в виде киномюзикла

Премьера нового «Чучела» состоялась в 2025 году на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, где создатели фильма призывали не сравнивать с картиной Ролана Быкова, вышедшей в 1983 году и вызвавшей огромный общественный резонанс в позднем СССР. Тема буллинга, поднятая в советском кино чуть ли не впервые, привела к бурным дискуссиям: неужели примерные пионеры могут себя так вести, а их учителя и родители — не замечать подростковых проблем у себя под носом?

Сейчас таких вопросов уже не возникает — о буллинге пишут и снимают много и часто. А Владимир Карабанов даже сочинил по мотивам повести Железнякова мюзикл с песнями и танцами, действие которого перенес в наше время. В основу фильма лег именно он, а не текст 45-летней давности.

Подробнее читайте в материале «Трын-травля».