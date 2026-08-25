Недоимка породила аферу

В Липецке завершено расследование уголовного дела бывшего спикера местного горсовета Александра Афанасьева и экс-военкома Олега Кузнецова. Следствие считает, что они обманули владельца сети детских товаров «Наследникъ Выжанова» Андрея Выжанова, предложив ему за 20 млн руб. снизить недоимки по налогам, но ничего не сделав. За время расследования дела находящийся под стражей господин Афанасьев признал вину, после чего его обвинение было переквалифицировано с мошенничества на посредничество в даче взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший спикер горсовета Липецка Александр Афанасьев

Фото: Липецкий городской Совет депутатов Бывший спикер горсовета Липецка Александр Афанасьев

Фото: Липецкий городской Совет депутатов

В Правобережный райсуд Липецка поступило уголовное дело 47-летнего бывшего спикера местного горсовета Александра Афанасьева и 64-летнего бывшего военкома города Олега Кузнецова. Объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области сообщила, что первое заседание по его рассмотрению назначено на 8 сентября.

Уголовное дело в отношении господ Афанасьева и Кузнецова липецкое управление Следственного комитета России возбудило в октябре прошлого года. В его основу легли события, произошедшие весной 2023 года. Тогда уже покинувший пост председателя горсовета Липецка Александр Афанасьев узнал о проблемах бизнеса своего хорошего приятеля депутата Андрея Выжанова. В одной из структур группы компаний «Наследникъ Выжанова», которая производит детскую одежду и управляет сетью магазинов товаров для детей, в ходе налоговой проверки была выявлена недоимка по налогам.

По версии следствия, Олег Кузнецов пообещал господину Выжанову за 20 млн руб. «оказать содействие в минимизации негативных последствий налоговой проверки».

Тот якобы согласился и передал деньги тремя частями. Согласно материалам дела, 10 млн руб. были переданы бывшему военкому на территории хладокомбината, которым управлял господин Афанасьев, а остальные — в ходе встреч на парковке фитнес-центра и на заправке. Как считает следствие, полученными деньгами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению.

После задержания суд в Липецке отправил Александра Афанасьева и Олега Кузнецова под стражу. Следствие мотивировало необходимость ареста обвиняемых наличием у них обширных связей и возможностью повлиять на расследование. В ходатайстве об аресте господина Кузнецова упоминалась его попытка скрыться: незадолго до ареста он купил билеты на поезд в Краснодарский край. Сам экс-военком отрицал намерение сбежать от следствия и утверждал, что планировал отпраздновать с супругой ее день рождения в Сочи.

Изначально обоим фигурантам дела вменялось в вину мошенничество. Вину они отрицали, а их защитники безуспешно пытались добиться освобождения из-под стражи. Господину Афанасьеву не помогли даже признание вины и переквалификация обвинения.

По данным “Ъ”, в конце мая бывший спикер сознался в посредничестве при даче взятки, но его оставили в СИЗО.

По решению Правобережного райсуда ему и Олегу Кузнецову предстоит пробыть под стражей как минимум до 6 ноября.

Сергей Толмачев, Воронеж