Бывший спикер горсовета Липецка заключен под стражу по делу о мошенничестве

Правобережный райсуд Липецка заключил под стражу бывшего спикера местного городского совета Александра Афанасьева и некоего Олега Кузнецова по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, в СИЗО им предстоит пробыть два месяца.

По версии регионального Следственного комитета, в 2023 году Александр Афанасьев рассказал Олегу Кузнецову информацию о проводимой налоговой проверке некоей коммерческой организации, после чего они предложили ее руководителю за 20 млн руб. оказать помощь в «минимизации негативных последствий». За вознаграждение подозреваемые обещали добиться снижения размера недоимки по налогам. Предприниматель передал деньги подозреваемым, а те распорядились ими по своему усмотрению.

Александр Афанасьев возглавлял городской совет Липецка в 2020–2022 годах. В парламент он избирался от «Единой России», но покинул пост, чтобы заниматься бизнесом. Он возглавляет АО «Липецкий хладокомбинат».

Сергей Толмачев, Воронеж