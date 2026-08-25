Reuters: Россия может продлить запрет на экспорт дизеля до конца сентября
Россия может продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца сентября из-за сохраняющегося дефицита топлива на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. Один из собеседников отметил, что также обсуждается возможность продлить ограничения до конца года.
Источник «Ъ», знакомый с ходом обсуждения, говорит, что решений о режиме экспорта дизтоплива после 1 сентября пока не принято. По словам собеседника «Ъ» в отрасли, производство дизтоплива в начале августа слегка снизилось относительно июля, но по продукту, в отличие от бензина, удерживается хрупкий профицит.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что правительство не принимало решения о возобновлении экспорта. Ограничения действуют до 1 сентября. При этом на внутреннем рынке России достаточное количество дизеля и авиакеросина. По словам господина Новака, «проблемы только связаны с бензином».
В конце июля правительство продлило запрет на вывоз дизельного топлива для производителей до 1 сентября 2026 года, полный запрет на экспорт бензина — до 31 января 2027 года. Эта мера призвана стабилизировать внутренний рынок. Также правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо и средние дистилляты.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дизель просят остаться».
Вице-премьер России Александр Новак 22 августа 2026 года заявил об отсутствии проблем с логистикой дизельного топлива в стране, так как экспортные объемы перенаправлены на внутренний рынок, и сообщил о выходе нескольких НПЗ из ремонтов, что увеличило объемы поставок топлива. Однако в конце июля 2026 года Александр Новак отмечал, что ситуация на рынке топлива остается напряженной, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.
Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей был введен 8 июля 2026 года, а полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка действует до 31 января 2027 года. При этом ограничения на вывоз дизельного топлива планировалось снять «по мере восстановления рынка», поскольку экспорт важен для обеспечения полной загрузки НПЗ и предотвращения переизбытка ресурса.
Ранее, 26 мая 2026 года, вице-премьер Александр Новак провел совещание, где подчеркнул приоритет надежного обеспечения отечественных потребителей топливом и необходимость мониторинга ситуации для своевременного реагирования. При этом запрет на экспорт дизеля вводился и в прошлом, например, с 1 октября 2025 года действовал запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей, не распространявшийся на производителей, переработавших в 2022 году минимум 1 млн тонн нефти.