Reuters: Россия может продлить запрет на экспорт дизеля до конца сентября

Россия может продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца сентября из-за сохраняющегося дефицита топлива на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. Один из собеседников отметил, что также обсуждается возможность продлить ограничения до конца года.

Источник «Ъ», знакомый с ходом обсуждения, говорит, что решений о режиме экспорта дизтоплива после 1 сентября пока не принято. По словам собеседника «Ъ» в отрасли, производство дизтоплива в начале августа слегка снизилось относительно июля, но по продукту, в отличие от бензина, удерживается хрупкий профицит.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что правительство не принимало решения о возобновлении экспорта. Ограничения действуют до 1 сентября. При этом на внутреннем рынке России достаточное количество дизеля и авиакеросина. По словам господина Новака, «проблемы только связаны с бензином».

В конце июля правительство продлило запрет на вывоз дизельного топлива для производителей до 1 сентября 2026 года, полный запрет на экспорт бензина — до 31 января 2027 года. Эта мера призвана стабилизировать внутренний рынок. Также правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо и средние дистилляты.

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