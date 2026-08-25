Россия и Индия обсуждают отмену визовых сборов для туристов
Представители министерств иностранных дел России и Индии ведут переговоры об отмене визовых сборов для туристов. Об этом сообщил «РИА Новости» глава департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономики России Никита Кондратьев. По его мнению, мера увеличит спрос на поездки.
Стоимость оформления однократной визы в Индию для россиян составляет 3,5 тыс. руб. Двукратной — 7,5 тыс. руб. Многократной — 9,9 тыс. руб. В начале года власти России и Индии обсуждали введение безвиза для туристических групп от трех до 50 человек на срок не более 21 дня, однако стороны решили приостановить рассмотрение меры.
Работа по введению безвизового режима для туристов между Россией и Индией была поставлена на паузу, как сообщил глава департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Он отметил, что Москва ожидает реакции индийской стороны, и на данный момент процесс идет медленнее, чем ожидалось. При этом в марте 2026 года российское Минэкономики заявляло об обсуждении введения безвиза для туристических групп от 3 до 50 человек на срок до 21 дня.
В августе 2026 года первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил рост турпотока между странами на 8% в первом полугодии, при этом Россию посетили свыше 25 тысяч индийских туристов, а Индию — около 50 тысяч российских. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию 23–24 августа 2026 года для участия в 27-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Ранее, в декабре 2025 года, посол Индии в РФ Винай Кумар заявлял о возможном запуске безвизового режима для туристических групп из России до конца года, при этом стоимость визы для россиян составляла 50–55 долларов. В августе 2023 года Россия запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 стран, включая Индию, с возможностью пребывания до 16 суток.