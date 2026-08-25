Россия и Индия обсуждают отмену визовых сборов для туристов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Работа по введению безвизового режима для туристов между Россией и Индией была поставлена на паузу, как сообщил глава департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Он отметил, что Москва ожидает реакции индийской стороны, и на данный момент процесс идет медленнее, чем ожидалось. При этом в марте 2026 года российское Минэкономики заявляло об обсуждении введения безвиза для туристических групп от 3 до 50 человек на срок до 21 дня.

В августе 2026 года первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил рост турпотока между странами на 8% в первом полугодии, при этом Россию посетили свыше 25 тысяч индийских туристов, а Индию — около 50 тысяч российских. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию 23–24 августа 2026 года для участия в 27-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Ранее, в декабре 2025 года, посол Индии в РФ Винай Кумар заявлял о возможном запуске безвизового режима для туристических групп из России до конца года, при этом стоимость визы для россиян составляла 50–55 долларов. В августе 2023 года Россия запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 стран, включая Индию, с возможностью пребывания до 16 суток.