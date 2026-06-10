Работа по введению безвиза между Россией и Индией поставлена на паузу

Работа по введению безвизового режима для туристов между Россией и Индией поставлена на паузу, сообщил глава департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, Москва ожидает ответа индийской стороны.

«С Индией, конечно, немного сложнее. Пока ожидаем какой-то реакции от индийских партнеров, но, к сожалению, на индийском направлении эта работа идет медленнее на данном этапе»,— сказал господин Кондратьев в разговоре с ТАСС.

В конце марта российское Минэкономики сообщило, что власти России и Индии обсуждают введение безвиза для туристических групп от трех до 50 человек на срок не более 21 дня.

Сейчас для поездки в Индию россияне должны оформить онлайн бесплатную электронную визу. Она позволяет дважды въехать в страну и пребывать в ней до 30 дней. Кроме того, есть возможность получить визу на год или на пять лет. Стоимость оформления такого документа начинается от $40.